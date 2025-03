José Manuel Parada sale en defensa de Anabel Pantoja tras su delicada situación

La delicada situación en la que se encuentran Anabel Pantoja y David Rodríguez está en boca de todos. Mientras que la investigación por un presunto delito de maltrato infantil, la pareja continúa con su vida, arropándose en sus seres queridos y disfrutando al máximo de la pequeña Alma.

Hace unos días, José Manuel Parada habló en exclusiva para los micrófonos de Europa Press y dejó claro que tiene "la esperanza de que al final va a terminar en nada porque yo no creo que haya habido ninguna mala intención por parte de los padres, ninguna".

Y es que, aunque "ni se me pasa por la cabeza" que los padres hayan tenido culpa sobre lo que sucedió a la pequeña, sí que explicó que "los menores tienen unos derechos a que se investigue y se esclarecerán las cosas... y yo estoy seguro que dentro de un tiempecito, todos diremos 'pues qué bien tener una justicia que vela y que no ocurra nada'".

En cuanto a la sobrina de Isabel Pantoja, el colaborador de televisión confesó que "yo la he querido mucho porque, fíjate, yo hice mis primeros caminos de El Rocío con su tía y con ella, que era una adolescente y le tenía mucho cariño". Sin embargo "ahora hace tiempo que no coincidimos, ella lleva otro tipo de vida, muy diferente".

Parada desveló que le da mucha pena que "esté pasando lo que está pasando, pero yo tuve unas críticas tremendas porque había tenido noticias de que la cosa se iba a complicar y que los médicos no estaban muy conformes con lo que se les había dicho".

Además, alegó que "hay que entender que lo está pasando mal, tanto ella como su pareja, que no está en el mejor momento de su vida", pero "también cuando uno hace de su vida privada, la vida pública, y estás constantemente contándolo todo, no vas a decir 'ahora paráis y ahora no se habla nada'", ya que "cuando se abre una puerta de ese tipo, después es muy difícil cerrarla".