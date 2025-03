Greta Fernández habla con orgullo de su padre tras desvelar sus adicciones

Después de ganar el Goya a mejor actor por su papel en Marco, se emitió en televisión la entrevista que Eduard Fernández ofreció a Jordi Évole y lo cierto es que sorprendió su confesión sobre las adicciones que había tenido en su vida.

El actor habló de su adicción al alcohol, pero fue un paso más: "Que mezclaba con coca, sí, también. Hay épocas que sí y otras que no, que no me meto coca, pero sí alcohol. Te das cuenta de que si tomas dos, tres, cuatro chupitos, ya puedes funcionar. Entonces recuerdo que cuando empecé a beber a las 12 de la mañana los chupitos, pues es como aquellos que van a un bar a tomar un café, yo un chupito. Iba con un poco de vergüenza, porque yo pedía mi chupito. Y la adicción da vergüenza, da mucha vergüenza".

Poco tiempo después, Greta Fernández habló orgullosa del testimonio de su padre para las cámaras de Europa Press y aunque confesaba que "esto creo que prefiero no hablarlo", sí que dejó claro que estaba "muy contenta" de que lo hubiese hecho público porque "es algo muy bonito y ojalá ayude a mucha gente".

La actriz aseguraba que su padre es muy consciente de todo lo que ha hecho: "Creo que sí porque por eso lo ha hecho, él más consciente de todos".

También habló sobre el emotivo momento en el que le entregó el Goya a su padre y reconocía que "ha sido muy bonito, un regalo que nos ha hecho la academia, aunque se han arriesgado, pero yo tenía mucho miedo de abrir el papel y que no pusiera el nombre de mi padre, pero fue muy bonito".

Orgullosa, solo tenía palabras de cariño y admiración para él: "Yo bromeaba un poco con él porque decía, haga la que haga, se lleva el premio. Es que este año se ha llevado todos los premios. La verdad que yo ya me lo esperaba".