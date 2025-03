El español Sandor Martín dice que no bajará los brazos en su afán de ser campeón mundial

Redacción Deportes, 2 mar (EFE).- El español Sandor Martín, quien perdió por decisión dividida ante el dominicano Alberto Puello la pelea por el título súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo, aseveró este domingo que no bajará los brazos hasta conseguir su objetivo de ser campeón del mundo.

"Sentí que gané esta pelea, pero yo no soy parte de los jueces y claramente ellos lo vieron de una forma distinta. No sé que me falta, pero no estoy por bajar los brazos", afirmó el catalán.

Habló luego de sucumbir en un intenso combate en el que hizo ver mal al campeón con su velocidad y viveza para ponerlo contra las cuerdas en varios momentos del combate que se efectuó en el Barclays Center en Nueva York.

Al final de la contienda, dos tarjetas de los jueces favorecieron al dominicano 115-113 y 116-112, y una al español, por 115-114, algo que Martín consideró injusto.

El pugilista de 31 años, quien quedó con récord de 42 peleas ganadas, 15 por la vía rápida, y cuatro derrotas, se dijo orgulloso del combate que ofreció.

"Tendré que hablar con mi equipo para reflexionar y ver qué me depara el futuro. Pero me voy con la cabeza alzada", concluyó Sandor Martín.

Su rival, Alberto Puello, invicto en 24 combates, 10 definidos por nocáut, señaló que la clave para vencer a un rival tan complicado como el español fue su amplia experiencia arriba del ring.

"La decisión de los jueces me pareció correcta. No peleé como hubiese deseado hacerlo, pero saqué a relucir mi estirpe de campeón. Tuve algunos problemas al principio de los asaltos, sin embargo, siempre terminé resolviendo cada contratiempo para prevalecer al final", destacó Puello.

Para el monarca originario de San Juan de la Maguana el siguiente reto será unificar su título.

"Lo que viene es la unificación. Que se venga cualquier campeón, que aquí estoy yo", concluyó.EFE

