Bagnaia, sincero, asegura que no ha estado cerca de "darles caza"

Redacción deportes, 2 mar (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), tercero en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, sincero como siempre, ha asegurado que "ni siquiera" ha estado "cerca de darles caza, era como si estuviera en el cine, tratando de ir detrás de ellos".

"Pero me iba subiendo la temperatura del neumático delantero; el viernes terminamos el trabajo que no habíamos hecho en el test y ya era un poco tarde ya que no había probado demasiado los neumáticos delanteros y hoy he usado el blando, que funcionaba mejor, pero no tenía los reglajes adecuados", explica Bagnaia.

"Creo que Marc ha jugado un poco con nosotros, sé que tenía el problema de la presión pero en cuanto decidió atacar me metió más de dos segundos. Iba súper rápido, por lo que toca mejorar y aprender qué es lo que está haciendo mejor que yo y también sé que los dos próximos fines de semana serán buenos para él", reconoció el doble campeón del mundo de MotoGP.

"Cuando tengo el depósito de gasolina lleno tengo mejores sensaciones en la frenada, pero hoy no era suficiente pues sobre Álex iba ganando en la frenada, pero perdía en la aceleración, así que tenemos que adaptarnos porque esta moto es parecida a la moto del año pasado, pero no es igual en sensaciones. Sólo es un fin de semana y no tenemos que sentirnos insatisfechos", comentó Bagnaia.

El piloto italiano no se mostró satisfecho con sus resultados del fin de semana: "absolutamente no, no estoy aquí para acabar tercero; aprendí el año pasado que es importante extraer el máximo de puntos en cada gran premio y hoy estaba intentando entender la situación porque era arriesgado finalizar incluso tercero, era el máximo que podía dar porque cuando apretaba veía que tomaba demasiados riesgos".

"Nunca me daría por satisfecho con un tercer puesto pero era lo máximo que podía conseguir y tengo que empezar a trabajar la puesta a punto para acercarnos a ellos", insistió.

Bagnaia recordó que ahora van a "Argentina y Austin, que son muy buenos para él, incluso Argentina también es bueno para Álex, así que tenemos que trabajar mucho para intentar acortar la distancia, pero nunca se sabe".

"A veces arrancas un fin de semana y se te da bien, pero no puedo imaginar qué condiciones de agarre tendremos en Argentina porque no estuvimos el año pasado, tenemos que estar ahí, porque luego llegan dos circuitos como Qatar y Jerez que se adecuan más a mi estilo", enumeró 'Pecco' Bagnaia respecto a las siguientes citas del campeonato. EFE