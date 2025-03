Un cántabro y un ecuatoriano con base en Madrid, ganadores de dos categorías de los premios Xposure 2025

La novena edición del Festival Internacional de Fotografía Xposure, organizado por la Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, dio a su fin el pasado 26 de febrero. Antonio Aragón, de origen cántabro, recibió el premio al mejor retrato de los Xposure Photography Awards y Andrés Aguilar, ecuatoriano asentado en España, fue proclamado ganador en la categoría de Animación de los Xposure International Film Awards.

Tras siete días de intensa actividad, convirtiendo a Sharjah, capital cultural de Emiratos Árabes, en el epicentro de la fotografía mundial con la exhibición de obras de los más reconocidos profesionales de las artes visuales, Xposure 2025 cerró sus puertas a lo grande. Lo hizo invitando a los asistentes del festival a una histórica charla entre dos tótems del fotoperiodismo como son Don McCullin y James Nachtwey. El último día del festival la audiencia pudo escuchar de primera mano las técnicas de fotografía de ambos y el modo que ha tenido cada uno para superar los duros momentos que les tocó fotografiar en Vietnam, Bangladesh, Afganistán, Kenia o Irlanda del Norte, entre otros muchos países.

Siguiendo el halo de la impronta de esos grandes maestros, el fotoperiodista español Antonio Aragón lleva años fotografiando historias que necesitan ser contadas para que la humanidad reaccione. Con una fotografía de lo que él llama historias olvidadas, porque según el fotógrafo "a nadie le interesan y suceden en países en los que no aparecen los medios de comunicación", ha ganado el primer premio en la categoría de retrato en los galardones de fotografía que organiza el festival.

La foto forma parte de una serie que el fotoperiodista inició hace varios años en África occidental dedicada a la infancia y la discapacidad que lleva desarrollando en consonancia con Oasis, la ONG que él mismo formó hace 25 años para proporcionar cirugía plástica reconstructiva y traumatología en niños.

El retrato, que el autor llamó 'The dancer', plasma la actitud de Iván, un niño de ocho años, momentos antes de recibir en un hospital de Costa de Marfil las prótesis que cambiarían su vida para siempre. Para captar esa imagen el autor reconoce que convivió más de 20 días en el hospital con los niños ingresados, primero sin cámara, pero después con ella porque según Aragón, "llega un momento en el que ya no me ven y es cuando realmente empiezo a hacer fotografías".

Con este tipo de imágenes, el fotógrafo dice que no pretende cambiar el mundo. "Cuando uno llega a África por primera vez va con ansias y se cree que por ser el todopoderoso blanco va a cambiar las cosas, y no es verdad" comenta Aragón. Pero, se atisba algo de optimismo en sus palabras cuando dice que "siempre hay que buscar el resquicio de esperanza dentro de esa realidad tan compleja. En África todo lo bueno es poco y pequeño, y todo lo malo es grande. Entonces intentamos que eso que es poco se haga cada vez más grande".

Confiesa que hace años que la publicación de sus reportajes en los medios de comunicación supone una parte muy pequeña de sus ganancias y comenta que ahora la fotografía documental tiene su espacio y sus fuente de ingresos en "las becas, los premios, las exposiciones, los libros, las redes sociales, todo ese tipo de escaparates a los que en principio todo el mundo tiene acceso", admite. "Yo el futuro del fotoperiodismo lo veo espectacular porque puedes mover tu trabajo en grandes audiencias a través de los medios que he comentado antes, algo que era prácticamente imposible antes", añade Aragón.

A ese respecto, solo tiene buenas palabras para Xposure, donde lleva participando desde 2018, año en el que ganó en la categoría de fotoperiodismo."Sharjah es espectacular, el montaje del festival es increíble, no hay nada en el mundo como esto. He hecho muchas exposiciones mundialmente y nunca había visto mis copias tan maravillosamente impresas como aquí", afirma el fotógrafo y aunque admite que Emiratos Árabes Unidos cuenta con el dinero para montar un festival de tal envergadura, al mismo tiempo señala que en el festival se saben asesor por "gente muy interesante" como Simon Newton, que ocupa el cargo de Head of Creative Content en el festival. Así, el fotógrafo cántabro afirma que para él es "un orgullo muy grande que hayan escogido la foto de 'The Dancer' entre 15.000 imágenes".

Igual de orgulloso se muestra el cineasta ecuatoriano establecido en Madrid Andrés Aguilar al haber ganado el premio en la categoría de Animación de los Xposure International Film Awards con el corto 'El extraño caso del Hombre Bala'. Aguilar considera que "siempre es una alegría ser seleccionado en un festival y mucho más ganar, y ganar el primer premio en nuestro caso". En esta ocasión, el jurado de Xposure ha seleccionado su película de entre 834 propuestas de cineastas internacionales.

Aguilar lo tiene claro, opina que, aparte de por su rica animación, la cinta triunfó en el festival por dar voz al conflicto de la migración, ya que el corto aborda el tema de forma creativa y con alta sensibilidad. En consonancia con el mensaje y tras presentar la película en los Goya 2025, Aguilar y la otra cabeza del proyecto, Beto Valencia, director y creador de la historia, decidieron hacerlo en Sharjah. "Entendimos que la distribución también tiene que ir apegada con el discurso mismo del cortometraje", por ese motivo comentan que optaron por enviar la cinta a los lugares más lejanos que pudieron encontrar.