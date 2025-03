Socialistas y ultraderecha votarán en contra de moción de confianza del Gobierno luso

Lisboa, 1 mar (EFE).- El Partido Socialista (PS) de Portugal y el ultraderechista Chega anunciaron este sábado que votarán en contra si el Gobierno luso presenta una moción de confianza, lo que podría hacer caer a la administración del primer ministro Luís Montenegro.

"El Partido Socialista no será responsable ni factor de inestabilidad política en Portugal, pero queremos ser muy claros sobre el desafío del primer ministro: si usted y su Gobierno presentan una moción de confianza en el Parlamento, el Partido Socialista rechazará esa moción de confianza", dijo a periodistas el secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, Pedro Nuno Santos.

Santos reaccionó a la decisión anunciada este sábado por Montenegro de mantenerse en el cargo en medio del escándalo sobre sus vínculos con empresas.

El primer ministro informó de la intención del Gobierno de presentar una moción de confianza, a lo que el líder socialista respondió: "No tenemos ninguna confianza en este Gobierno y, por lo tanto, nunca apoyaremos una moción de confianza".

Santos criticó que el primer ministro "no ha respondido a las preguntas" formuladas por partidos políticos y periodistas y que ofreció un discurso en el que "se ha victimizado y ha atacado a todo el mundo; ha sido prepotente y responsable".

"Soberbio porque no respeta las instituciones, ha contribuido activamente a la degradación de las instituciones políticas en Portugal en las dos últimas semanas, no respeta a los portugueses al no dar aclaraciones, no respeta a los periodistas y a la prensa libre al no responder a las preguntas y, por tanto, no respeta las reglas democráticas más elementales", subrayó.

Y concluyó: "Se ha roto una relación de confianza con el pueblo portugués".

Por su parte, el líder del ultraderechista Chega, André Ventura, aseguró que "es imposible confiar en un primer ministro con este nivel de sospecha sobre sí mismo", por lo que su partido también votaría en contra.

La alianza conservadora del Gobierno tiene 80 escaños en el Parlamento -lejos de la mayoría absoluta-, mientras que el Partido Socialista tiene 78 asientos y Chega tiene 50 de los 230. Para aprobar una moción de confianza se necesita mayoría absoluta.

Por lo tanto, los diputados del PS y de Chega sumarían 128, a los que faltaría añadir los escaños de otras formaciones que ya anunciaron este sábado que también votarán en contra, y podrían hacer caer al Gobierno.

La semana pasada, el Parlamento de Portugal rechazó una moción de censura presentada por el partido de ultraderecha Chega contra el Gobierno por una empresa familiar, Spinumviva, fundada por el primer ministro.

Desde entonces han salido a la luz más detalles sobre el pasado empresarial del primer ministro, ya que esta semana medios de comunicación locales revelaron que el grupo de casinos y hoteles Solverde, con sede en Espinho, la localidad de donde es Montenegro, habría pagado 4.500 euros mensuales a Spinumviva desde julio de 2021.

Según el semanario Expresso, Montenegro trabajó entre 2018 y 2022 en Solverde y habría representado a este grupo en las negociaciones con el Estado que resultaron en una prórroga del contrato de concesión de los casinos de Espinho y del Algarve.

El primer ministro luso explicó que efectivamente él prestó "servicios de asistencia jurídica" a Solverde, en un momento en que él no ocupaba ningún cargo político y aseguró que no va a participar ahora en ningún proceso de negociación que afecte a esa empresa.

Este sábado el primer ministro luso aseguró: "No cometí ningún delito, ni tuve fallas éticas (...) Siento que es la voluntad de la mayoría de los portugueses que el Gobierno continúe ejecutando su programa". EFE