Muere en un accidente de carro la veterana cantante R&B Angie Stone

Washington, 1 mar (EFE).- La veterana cantante de R&B (rythm & blues) Angie Stone falleció este sábado a los 63 años en un accidente de carro en el sur de Estados Unidos, informó su representante a varios medios locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 4.00 hora local mientras la artista conducía hacia la ciudad de Atlanta (Georgia) desde el estado de Alabama, detalló en un comunicado Walter Millsap, de la empresa de representación Conjunction Entertainment.

El vehículo en el que viajaba Stone volcó y chocó con un camión de grandes dimensiones. A excepción de la artista, el resto de involucrados en el accidente sobrevivieron.

La cantante había tenido una actuación el viernes por la noche en un evento de carnaval en la localidad de Mobile (Alabama).

Stone, nominada a los Grammy, saltó a la fama en la década de 1970 como miembro del grupo femenino The Sequence, antes de emprender una carrera en solitario que produjo éxitos como "Wish I Didn't Miss You", informó el periódico USA Today. EFE