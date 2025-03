Lula critica la "escena grotesca" de Trump y un Zelenski "humillado" en la Casa Blanca

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado de "escena grotesca" la discusión mantenida el viernes en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al que el brasileño cree que "humillaron".

"Desde que se creó la democracia no se había visto una escena tan grotesca", ha declarado Lula. "Sinceramente, yo no soy diplomático, pero creo que desde que se creó el planeta Tierra, desde que se creó la diplomacia, no se ha visto una escena tan grotesca, tan irrespetuosa como la que ocurrió en el Despacho Oval de la Casa Blanca", ha afirmado Lula en declaraciones a la prensa desde Uruguay.

"Creo que Zelenski ha sido humillado. Creo que, en la cabeza de Trump, Zelenski se merecía eso. Creo que la Unión Europea ha sido perjudicada por este discurso", ha añaiddo.

Para Lula "no es posible hablar en democracia si no hay respeto al otro ser humano" y espera que tras el conflicto "todo el mundo haya aprendido una lección".

"Es bastante posible que Europa sea responsable de la financiación de la OTAN y es bastante posible que Europa sea responsabilizada por el desastre que está ocurriendo cuando en realidad no es un problema de ningún país. Es un problema de responsabilidad de la gente que no quiere discutir la paz y prefiere discutir la guerra", ha continuado.

"Solamente la paz puede traer al mundo la normalidad y que la gente viva con prosperidad y con distribución de la riqueza para nuestro pueblo", ha recalcado.

Además, Lula ha defendido de nuevo un diálogo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. Brasil defiende un acuerdo entre los países porque ya se ha gastado en el conflicto "mucho dinero". "Creo que no puede haber paz si no participan los dos presidentes que están en conflicto. Es necesario tomar una decisión correcta si el mundo quiere paz. Creo que el mundo necesita de paz", ha remachado.