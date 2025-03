Lacalle Pou se despide de la Presidencia y anuncia que "volvería a vivir" la experiencia

Montevideo, 28 feb (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se despidió este viernes con un discurso que brindó en la Plaza Independencia de Montevideo, arropado por sus seguidores y en el que anunció que "volvería a vivir" la experiencia.

"Por supuesto que lo volvería a vivir. Lo volvería a vivir corrigiendo errores, por supuesto. Cómo no volver a vivirlo, si no hay cosa más linda en la vida que servir al país de uno", subrayó.

El actual mandatario dijo que los días "de mucha emoción" que vive se encontró con muchos amigos y con mucha gente que lo quiere sin conocerlo, lo que describió como "la magia de la actividad".

"No fue solo uno que dijo, básicamente: Estás loco Luis. ¿Vos lo volverías a vivir con las cosas que te tocaron? Por supuesto que lo volvería a vivir. Lo volvería a vivir corrigiendo errores, por supuesto, y creo que hablo en nombre de todos los que integraron el Gobierno. Cómo no volver a vivirlo, si no hay cosa más linda en la vida que servir al país de uno", enfatizó.

Y añadió: "Hace cinco años dije que me quería hacer cargo y con satisfacción, no conforme pero con satisfacción, creemos y creo haber cumplido con ese compromiso. Muchas gracias", dijo Lacalle Pou.

Antes, el mandatario había señalado que su Gobierno fue "de acción" y que hubiese sido triste quedarse en el diálogo", al tiempo que remarcó que "es pecado mortal para un gobernante no accionar".

Asimismo, explicó que el humanismo, la libertad individual y la justicia forman "una trenza" necesaria para que una sociedad se sostenga y crezca.

Describió que su Gobierno fue humanista y recordó que fue "a cada rincón del país" donde había una necesidad, sin medir si allí había diez, cien, diez mil o un millón de personas.

"No se puede gobernar el país para unos pocos. El Gobierno es para todos", puntualizó Lacalle Pou, quien habló acompañado de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y de sus ministros, frente a los seguidores que lo acompañaron.

Estos llegaron hasta la Plaza Independencia portando banderas del Partido Nacional y carteles que tenían la leyenda 'Orgullosamente gracias', elegida por dicha fuerza política para homenajear el mandatario.

Minutos antes, el presidente participó allí mismo de la ceremonia arriado del pabellón patrio, en el que se bajó la bandera uruguaya que ondeó frente a la sede del Poder Ejecutivo en el período 2020-2025 y se le entregó como obsequio.

Más temprano, se reunió con sus actuales ministros y con otros que ocuparon ese cargo y lo dejaron en diferentes momentos del quinquenio, que comenzó el 1 de marzo de 2020.

También estuvieron allí los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario que asesoraron al Gobierno durante los primeros 14 meses de la pandemia del coronavirus Sars-CoV-2.

Este sábado, sobre las 14:00 hora local (17:00 GMT), Yamandú Orsi jurará frente a la Asamblea General en el Palacio Legislativo y brindará su primer discurso como presidente.

Inmediatamente después, se trasladará a la Plaza Independencia, donde Lacalle Pou le traspasará la banda presidencial.

La ceremonia contará con la participación del rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Guatemala, Bernardo Arévalo, Honduras, Xiomara Castro; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y República Dominicana, Luis Abinader. EFE

