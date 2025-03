Julián Alvarez: "Victoria importantísima, a seguir trabajando, faltan muchos partidos"

Madrid, 1 mar (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, expresó este sábado, tras marcar el gol de la victoria por 1-0 contra el Athletic Club, que "hay que seguir trabajando", recordó que "todavía faltan muchos partidos" y abogó por "el trabajo y la humildad" para "sacar adelante" los encuentros "importantes" que vienen ahora seguidos.

"Victoria importantísima. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero seguimos trabajando día a día, cada partido, sumamos de a tres, estamos ahí arriba y seguimos en la lucha. Hay que seguir trabajando. Sabemos que todavía faltan muchos partidos, se viene muchos encuentros seguidos importantes, pero con trabajo y humildad los vamos a sacar adelante", valoró en declaraciones a 'Movistar' al término del choque en el Metropolitano.

"Estamos bien, el equipo llega en buena forma, venimos teniendo una racha muy buena, todo el plantel está muy cómodo, muy fuerte y muy unido y se demuestra dentro de la cancha", añadió.

Según él, el equipo maduró la victoria "de a poco". "Sabíamos que no iba a ser fácil convertir. Tuvimos muchas situaciones. Creo que el partido lo manejamos bien, lo tuvimos controlado, por suerte llegó el gol, supimos aguantarlo y nos llevamos tres puntos muy importantes", aseguró el atacante campeón del mundo con la selección argentina.

Julián ha marcado ya 21 goles. "Dentro de la cancha y fuera me siento muy cómodo. Me han ayudado mucho mis compañeros, toda la gente del club me da todo su cariño, el cuerpo técnico, la gente de mi alrededor... Me siento muy cómodo y eso se ve reflejado en el campo. En lo personal, los goles suman mucho para la confianza", afirmó. EFE