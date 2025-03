Isabel Gemio habla de la importancia de cuidar la salud mental

Isabel Gemio protagonizaba la semana pasada la portada de la Revista Semana asegurando que había conseguido perdonar al padre de sus hijos y días más tarde explicaba cómo fue el momento en el que Nilo Manrique le pidió perdón en la 81ª edición de MBFWM que "eso se hace en particular, eso se hace en privado, y lo hice en privado, y él me lo pidió en privado, no viéndonos, y claro que sí".

Ahora, la comunicadora ha vuelto a atender a los medios de comunicación y ha desvelado el infierno que vivió cuando le diagnosticaron una depresión. Sin tapujos, la comunicadora ha asegurado que "los que salimos por la tele somos de carne y hueso, y también tenemos muchos problemas, de muchos tipos".

"Yo en su momento conté mi ansiedad, hace muchos años, mi ansiedad fóbica", algo que piensa que hay que "normalizar" porque "le puede pasar a cualquier persona y hay que pedir ayuda" porque "las personas que tenemos fama de seguras o de mujeres fuertes, en realidad, son corazas que nos ponemos también para ir tirando para adelante".

En ese aspecto, Isabel piensa que "la autoestima es muy importante y más para los que nos dedicamos a lo público, a estar ahí, a darle lo mejor a la gente", por eso es fundamental "creer en nosotros".