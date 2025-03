Íñigo Pérez: “El punto no me sirve; estoy muy dolido”

Madrid, 1 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, admitió este sábado que el punto conseguido ante el Sevilla (1-1) en el estadio de Vallecas le resulta insuficiente, y confesó estar “muy dolido” por no haber conseguido la victoria después de haber sido superior su equipo.

“Me da mucha pena y rabia algo que has merecido y al final no los has conseguido. Son errores nuestros que debemos corregir (…) El punto no me sirve. Estoy muy dolido. Toca digerir esto y seguir hacia adelante”, comentó Íñigo Pérez en rueda de prensa al término del encuentro.

A su juicio, no aprovechar las ocasiones de las que disfrutaron impidió que su equipo sumara los tres puntos a pesar tener el dominio: “No tenemos esa eficacia. Es algo con lo que debemos convivir. Me molesta por el grupo. Hoy merecíamos tener 38 puntos. Lo hemos merecido y buscado”.

“Los equipos que juegan en Vallecas ya no vienen a intentar ser mejor que nosotros, a jugar de tú a tú, sino que saben que somos muy fuertes”, añadió el técnico franjirrojo para remarcar que su equipo mereció más.

De los lesionados, el delantero Nteka y el central Mumin, no concretó el diagnóstico, si bien del primero apuntó a que se trata de una lesión muscular en el abductor y dio por hecho que no estarán disponibles en el próximo partido ante el Real Madrid.

Preguntado si el Rayo pierde opciones de aspirar a puestos europeos después de lograr solo un punto de los últimos nueve disputados, Iñigo Pérez insistió en que no se obsesiona con esa meta: "La ambición es estar molesto y dolido porque creo que tendríamos más puntuación". EFE

