El nuevo aeropuerto de Lima mantiene la fecha de inauguración del 30 de marzo

Lima, 28 feb (EFE).- La empresa concesionaria del nuevo aeropuerto de Lima, Lima Airport Partners, informó este viernes que la fecha de inauguración de la infraestructura se mantiene y será el 30 de marzo, pese a las declaraciones del primer ministro peruano sobre observaciones que aún tienen que resolverse.

"Hasta el momento no existe ninguna comunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre un posible cambio de fecha para el inicio de operaciones en el nuevo terminal. La fecha del 30 de marzo para la apertura se mantiene y desde Lima Airport Partners seguimos trabajando con ese objetivo", indicó la empresa a través de un comunicado.

Aseguró que el nuevo aeropuerto se prepara para atender la demanda de pasajeros, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa establecidos en el contrato de concesión y las normativas vigentes del sector aeronáutico.

La empresa sostuvo que está realizando pruebas avanzadas, que verifican lo que ocurre en la plataforma, terminal, vías de acceso libre y estacionamiento, en las que han participado más de 5.000 pasajeros voluntarios y todos los operadores involucrados.

La última fase de pruebas se inició el 27 de febrero y durará hasta el 13 de marzo, lo que permitirá la verificación de los procesos y la integración de los sistemas esenciales para garantizar una apertura eficiente y segura.

"Continuaremos probando todos los sistemas necesarios para la operación y si hubiera algún tema que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros Lima Airport Partners será el primero en comunicar esto a las autoridades", concluyó la compañía.

Este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que el aeropuerto será inaugurado únicamente cuando se garantice la seguridad en sus instalaciones y accesos.

Expuso que el interior de la infraestructura está acabado en un 99,9 %, pero reconoció que "hay observaciones que se tienen que levantar" en la estación de combustible.

"Tenemos un tema con la estación de combustibles, a diferencia de como funciona el Jorge Chávez, donde va una cisterna a cargar gasolina de cada uno a los aviones, el moderno aeropuerto tiene un sistema subterráneo. Esto demanda unas actividades de supervisión y control sumamente especificas", indicó Adrianzén.

Precisó que se levantaron observaciones durante una de las pruebas que aún no se han levantado.

"Hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen sistemas anti-incendios, y mientras exista un mínimo margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto", agregó.

Concluyó que tienen como meta inaugurarlo el 30 de marzo, pero esto se producirá cuando absolutamente todas las medidas estén debidamente adoptadas y puedan certificarlas.

El nuevo aeropuerto iba a abrir sus puertas a finales de diciembre de 2024, pero se reprogramó la fecha a finales de enero, y por segunda vez se retrasó su inauguración al 30 de marzo.

La polémica rodea a esta infraestructura, pues además de estos retrasos, no están listos los accesos para su entrada, aún se trabaja en el remodelamiento de las carreteras, se han instalado puentes temporales porque no se han construido los definitivos y la futura línea de metro tendrá estación en el viejo aeropuerto, y no en el nuevo. EFE