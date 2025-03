Ataque de tos, el rival alterno de la colombiana Emiliana Arango

Mérida (México), 28 feb (EFE).- La colombiana Emiliana Arango se clasificó este viernes a la semifinal del Abierto de tenis de Mérida con un triunfo en tres sets sobre la eslovaca Rebecca Sramkova y otro ante un rival alterno: su persistente ataque de tos.

"No lo puedo controlar, trato de no pensar en eso; cuando llega evito enojarme porque sino me va peor. Es algo con lo que estoy lidiando, concentrada en jugar punto por punto", explicó la joven de 24 años.

En la cancha, la jugadora originaria de Medellín ha dado en Mérida la imagen de lo que es, una elástica jugadora llena de salud, pero por momentos ha sido sorprendida por la tos que la ha obligado a tomar miel de abeja en los cambios de lado.

"Es buena para la garganta", afirmó hoy, con autoridad de abuela que sabe de remedios naturales.

La tenista, que empezó la semana en el 133 del mundo, ha salido adelante en el torneo mexicano gracias a su sangre fría en los momentos cruciales. Ha ganado dos de sus tres partidos después de perder el primer set, este viernes sobre la número 40 del mundo, a la que barrió en el tercer set con marcador de 6-0.

"Fue un partido duro. En el primer set ella me desubicó con buenos 'drop shots', pero en el segundo sabía que ella me los iba tirar, ajusté y salí adelante", explicó.

Arango llegó a 10 victorias consecutivas en México en los últimos 20 días, luego de ganar el WTA 125 de Cancún, el torneo de clasificación en Mérida y sumar esta viernes su tercera victoria en el WTA 500.

"Jugar en México es especial, me tratan muy bien. Me siento como en casa, es una experiencia chévere", confesó a los medios después de eliminar a Sramkova, que en la víspera había vencido a la brasileña Beatriz Haddah Maia, raqueta 17 del mundo, pero que este viernes no pudo ante la persistencia de la colombiana.

A diferencia de Camila Osorio, la primera del ránking de Colombia, Arango es una mujer sobria que apenas sonríe, sin embargo, es amable y sus respuestas son educadas.

"Lo que he logrado es consecuencia de mis duros entrenamientos. En ellos siempre me doy un chance para ir por una bola más. También cuido la alimentación y trato de hidratarme bien, además de que duermo por lo menos 10 horas al día", reveló.

Arango jugará este sábado la semifinal contra la mejor entre la española Paula Badosa, undécima jugadora del mundo, y la australiana Daría Saville, 121 de la lista mundial.

"Enfrentarme a Paula sería una oportunidad linda; es una grande, con muchísima experiencia y calidad; hay que ver qué pasa en su partido contra Saville", dijo.

Con lo hecho en Mérida, Arango ha mejorado más de 30 lugares en el ránking y hoy se metió en el top 100. Dice que va día con día y ahora sólo piensa en la semifinal.

"De momento la tos disminuye, tengo menos que ayer", confesó. EFE