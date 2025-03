Ancelotti: "No hemos tenido actitud ni compromiso"

Sevilla (España), 1 mar (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue duro en sus mensajes en rueda de prensa tras la derrota ante el Real Betis en el Benito Villamarín (2-1), en el que aseguró que sus jugadores no tuvieron "actitud ni compromiso", y dejó el aviso para la Liga de Campeones, convencido de que o protagonizan una reacción, o no vencerán al Atlético de Madrid el martes en la ida de octavos.

"Mal partido. Hemos empezado bien, pero después no hemos sido capaces de tener el ritmo inicial, actitud ni compromiso. Se nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros y ha merecido ganar", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"Es un golpe duro, tenemos que reaccionar. Perder en este momento de la temporada cuesta porque todos los equipos corren y nosotros en este partido no lo hemos hecho bien", añadió en su análisis.

Ancelotti, con rostro serio y molesto por la imagen dejada por su equipo, dejó mensajes a sus jugadores buscando una reacción inmediata en la Liga de Campeones en el derbi madrileño del martes, ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

"Si jugamos así no vamos a ganar el martes, está bastante claro. Ojalá este partido sirva para despertarnos en el próximo partido. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba más ordenado y compacto pero hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores", aseguró.

"No estoy en la cabeza de los jugadores, lo que ha pasado es que el ritmo inicial, buena precisión de los primeros minutos no la hemos mantenido todo el partido. Hemos empezado a perder balones, 27 en la primera parte y el Betis se ha metido en el partido", agregó.

El técnico italiano explicó su decisión del cambio de Kylian Mbappé a quince minutos del final y tras ser remontado por el Betis. "Ha tenido este problema en una muela y no ha entrenado mucho. No estaba a su mejor nivel, estaba claro, y para evitar problemas he preferido quitarlo y meter a Endrick que está en buena dinámica. Mbappé ha entrenado poco y no estaba al cien por cien". EFE