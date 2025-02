Zelenski cancela un evento en Washington tras enfrentamiento con Trump

Washington, 28 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, canceló este viernes un evento en Washington, en el que estaba previsto que hablara sobre cómo asegurar la paz en Ucrania, tras su enfrentamiento con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El acto 'Garantizar una paz duradera en Ucrania' estaba previsto que tuviera lugar en el Instituto Hudson, un centro de pensamiento de la capital estadounidense, en el marco del viaje del ucraniano a Estados Unidos, que tenía como objetivo la firma de un acuerdo económico entre ambos países.

Sin embargo, una discusión entre los mandatarios en el Despacho Oval acabó frustrando la firma del pacto y recortando la agenda de Zelenski en Washington.

Su cita en la Casa Blanca contemplaba dos comparecencias públicas. Una primera al inicio del encuentro en el Despacho Oval y una conferencia de prensa conjunta tras su reunión y el almuerzo, pero la agenda se acortó después de que Trump le recriminara haberle faltado el respeto al país y considerara que no está listo para la paz.

Poco más de una hora antes de que comenzara la charla entre el mandatario ucraniano y el CEO del Instituto Hudson, John Walters, que iba a arrancar a las 16.00 hora local (21.00 GMT), uno de los organizadores del evento subió al escenario para informar de que finalmente la conferencia no se iba a celebrar.

El ambiente en la sala, antes incluso de que se cancelara el acto, era una mezcla de incredulidad, sorpresa y preocupación donde abundaban las caras de confusión.

Además de una gran presencia de periodistas, un grupo de personas con pins, lazos y banderas de Ucrania esperaban la comparecencia del presidente.

Entre ellos, comentaban lo ocurrido con preocupación horas antes: "No me creo lo que ha pasado", confesaba una mujer mientras saludaba a otra, ambas con un pin de la bandera de Ucrania, al llegar al evento.

Sin embargo, el hecho de que todas las sillas que tenían un letrero que indicaba que estaban reservadas para la delegación ucraniana estuvieran vacías ya apuntaba a que Zelenski podría no comparecer finalmente.

Esta era la primera vez que Zelenski viajaba a la capital desde que el líder republicano volvió al poder el 20 de enero y el desencuentro se desató cuando advirtió a Trump y al vicepresidente, J.D. Vance, en contra del cierre de acuerdos con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

"He determinado que no está listo para la paz, porque cree que nuestra implicación le da una gran ventaja en las negociaciones", añadió. Yo no quiero ventajas, quiero PAZ. (...) Puede volver cuando esté preparado", dijo Trump en su red Truth Social.

En teoría, Zelenski tiene previsto dar una entrevista a la cadena conservadora Fox, una de las favoritas de Trump, a las 18.00 hora local (23.00 GMT). Ni la cadena ni la delegación ucraniana han informado por ahora si sigue en pie o no. EFE