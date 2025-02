Vicepresidenta de Ecuador considera "cortina de humo" su suspensión impuesta por Tribunal

Quito, 28 feb (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, consideró este viernes que la suspensión por dos años de sus derechos de participación política impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), al considerar que incurrió en violencia política de género, es una "cortina de humo" ante otros problemas que afronta el país.

Abad, que mantiene un enconado enfrentamiento con el presidente, Daniel Noboa, pidió a los ciudadanos que "no se distraigan", pues "lo que está pasando con la vicepresidenta es la cortina de humo más grande" para que "se deje de preguntar lo verdaderamente importante en el país".

Es la primera reacción de Abad después de que, el jueves, el TCE emitiera su sentencia por considerar que incurrió en violencia política de género contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, quien contrademandó a la vicepresidenta ante esa entidad después de que ella hubiese denunciado bajo la misma acusación a Noboa y a otros miembros del Gobierno.

La sentencia de primera instancia emitida por el juez del TCE Guillermo Ortega, que incluye además una multa superior a 14.000 dólares, puede ser apelada ante el pleno del tribunal.

En una declaración pública ofrecida ante la Asamblea Nacional (Parlamento), Abad aseveró que no le sorprende ni le alarma la sentencia dictada -en su opinión- "sin pruebas" y con la finalidad de inhabilitarla para que Noboa no delegue en ella sus funciones cuando adelante su campaña electoral con miras a la segunda vuelta presidencial, en la que busca la reelección.

"El sentido final es que el ordenamiento constitucional de los ecuatorianos no se cumpla, es decir, claramente que él (Noboa) no va a pedir licencia", como ordena la ley electoral, afirmó Abad.

La normativa electoral de Ecuador obliga a pedir licencia del cargo durante el periodo de campaña a las autoridades que buscan su reelección inmediata y en el caso del presidente se establece en la Constitución que debe ser sustituido por su vicepresidente.

Sin embargo, en la campaña electoral para la primera vuelta, Noboa no pidió licencia y, para hacer campaña, nombró por decreto como vicepresidenta interina a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, a quien delegó el cargo en días determinados, algo que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

La situación se repetirá de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 13 de abril, donde Noboa, quien busca ser reelegido, se enfrentará a la candidata correísta Luisa González.

Abad acudió este viernes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición que lidera el correísmo, para "exigirles que actúen de manera inmediata" pues deben "fiscalizar a aquellas personas que no quieren que la vicepresidenta desempeñen su cargo".

"No me han dejado trabajar, no me han dejado cumplir las funciones para los ecuatorianos", dijo Abad, que ha llegado a acusar a Noboa de liderar un acoso del Gobierno contra ella para forzarla a dimitir y evitar esta controversia respecto a la delegación de la Presidencia durante la campaña electoral.

El enfrentamiento entre Noboa y Abad se remonta a la campaña de las elecciones generales de 2023, donde formaron parte del mismo binomio (candidatura conjunta a Presidencia y Vicepresidencia).

En una de sus primeras decisiones como presidente, Noboa envió a Abad como embajadora a Israel, con la misión de obrar por la paz entre israelís y palestinos, y después fue suspendida por cinco meses al considerar que no se presentó a tiempo en Turquía, a donde había sido trasladada por las crecientes tensiones en Oriente Medio.

Una jueza anuló la suspensión impuesta por el Gobierno que le impedía reemplazar a Noboa, pero el mandatario optó por enviarla de nuevo a Turquía y nombrar a Gellibert como "vicepresidenta encargada". Abad se ha mantenido hasta el momento en Quito, sin viajar a Ankara.

Dominique Dávila, abogada de Abad, anunció que, tras analizar detenidamente la sentencia para "identificar todas las falacias y los vacíos de motivación que tiene", determinarán si presentarán un recurso de aclaración y ampliación o si apelan directamente.

La letrada dijo que les llama la atención la celeridad en la definición de las sentencia, unos seis días después de la audiencia.

Además, la abogada dijo que unas dos horas después les notificaron otra sentencia con el rechazo al recurso de apelación contra la sentencia que negó la denuncia de violencia política de género presentada por Abad contra Noboa, la canciller y otros integrantes del Ejecutivo.

Dávila comentó que es "altamente probable" que presenten la actual sentencia en primera instancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde no cree que se demore un pronunciamiento pues la corte "ya está pendiente" del caso de Abad desde octubre pasado. EFE

