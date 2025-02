Travis Hunter acapara los reflectores en el inicio del 'NFL Scouting Combine 2025'

Redacción Deportes, 27 feb (EFE).- Travis Hunter, ganador del trofeo Heisman al mejor jugador del fútbol colegial en 2024, asumió este jueves su papel como la figura más codiciada por algunos equipos de la National Football League en el inicio del 'NFL Scouting Combine 2025' que se realiza en Indianapolis, Indiana.

"Dicen que nadie lo ha hecho nunca, jugar en ofensiva y defensiva, pero les digo que soy diferente. Lo he hecho mucho tiempo y puedo seguir haciéndolo. Voy a jugar en ambos lados", aseveró el ex estrella de los Colorado Buffaloes del fútbol universitario.

Hunter, de 21 años, cerró en el 2024 una histórica carrera colegial en la que brilló como receptor y esquinero, habilidades que lo han puesto en la lista de prioridades de equipos como Tennessee Titans y Cleveland Browns, que poseen las dos primeras selecciones del Draft que se realizará en abril próximo.

El chico nacido en West Palm Beach, Florida, buscará en el 'Scouting Combine' demostrar que está listo para ser escogido en el lugar uno de la primera selección del Draft.

"Es muy importante ser el número uno en la clasificación. Es uno de mis sueños y voy a dar lo mejor de mí para conseguirlo", señaló.

Travis Hunter subrayó que la prioridad en su próximo arribo a la NFL será que el equipo que lo reclute tenga un plan para que pueda explotar su talento como receptor y esquinero.

"Me gusta jugar en ambos lados. Si me dan la oportunidad de mostrarme en ofensiva y defensiva demostraré que soy alguien diferente, que no hay nadie como yo", puntualizó.

Brian Callahan, entrenador de los Titans, confirmó su interés por Hunter, incluso mencionó cómo lo utilizarían en sus dos facetas.

"Comenzaría como esquinero y luego encontraríamos la forma de incorporarlo a la ofensiva a medida que se sienta más cómodo", dijo Callahan en el 'Scouting Combine'.

Andrew Berry, gerente general de Browns, señaló que su equipo lo utilizaría primero como receptor y después como esquinero.

Hunter podrá mostrarse este viernes ante los cazadores de talento como esquinero.

Este jueves pateadores, linieros defensivos y apoyadores salieron al campo en el 'NFL Scouting Combine'.

Los elementos mejor calificados fueron los tackles Mason Graham y Kenneth Grant ex de Michigan; Walter Nolen, ex Ole Miss; y Derrick Harmon, Oregon Ducks. Entre los apoyadores brillaron Jah Joyner, Minnesota Golden Gophers y Shemar Stewart, ex de Texas A&M.

El 'NFL Scouting Combine' concluirá el próximo domingo. EFE