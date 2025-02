La vicepresidenta de Colombia deja su cargo como ministra de Igualdad tras denunciar amenazas contra su vida

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha dejado este jueves su cargo como ministra de Igualdad después de haber revelado amenazas contra su vida por haber "denunciado la corrupción" en el Gobierno y tras las manifiestas tensiones con el propio presidente, Gustavo Petro, que ha nombrado al antropólogo y líder afro Carlos Rosero como su reemplazo.

"Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo. Hoy por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen", ha asegurado.

Horas antes de que Petro anunciara el nombramiento de Rosero en la presentación de su nuevo gabinete en Bogotá, evento al que no ha asistido Márquez, la ya exministra ha publicado un comunicado en el que ha manifestado que "la corrupción no tiene cabida en el cambio" prometido y que el hecho de que el Gobierno "ceda al chantaje" afecta al "país entero".

"Vine a este gobierno para trabajar por la igualdad, la equidad y la justicia social. No por la burocracia, ni por la politiquería, ni por los intereses que han frenado el verdadero cambio. Desde el primer día asumí el reto de construir una institución, a mí no me entregaron una creada. Me tocó poner el primer ladrillo, porque el ministerio era solo un papel", ha relatado.

Asimismo, ha subrayado que "siempre" ha "hablado con transparencia y con la verdad", que "nunca" ha "guardado silencio", alegando que "la lealtad no es callar", sino "advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente". "Cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto", ha declarado.

No obstante, ha adelantado que su "compromiso con Colombia no terminar por estar dentro o fuera de un ministerio". "Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y la equidad a cada rincón de Colombia. Hasta que la dignidad se haga costumbre", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Con todo, la 'número dos' de Petro ha asegurado que hizo su trabajo "con convicción y con la esperanza de cambiar la vida a millones de personas, pero cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve más difícil". A pesar de ello, ha asegurado que el Ministerio de Igualdad heredado por Rosero "deja bases sólidas".