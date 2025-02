Kevin Álvarez, del campeón América, confía en ganarse un lugar en selección mexicana

México, 28 feb (EFE).- Kevin Álvarez, defensa del campeón América del fútbol mexicano, afirmó este viernes que tiene confianza en que demostrará al seleccionador Javier Aguirre que tiene la calidad suficiente para ser inamovible en el equipo nacional.

"He crecido mucho, he demostrado de lo que soy capaz. Me siento confiado para convencer a Javier y hacerme con un lugar en selección nacional, así que no voy a desaprovechar esta oportunidad", afirmó el zaguero.

Álvarez, mundialista en Catar 2022, apareció en la convocatoria de 60 jugadores que 'el Vasco' Aguirre anunció el lunes pasado con miras al 'Final Four' de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025.

Esta lista se reducirá a 23 previo al próximo 20 de marzo, fecha en la que México se medirá con Canadá en la semifinal del certamen en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Después de su participación en el Mundial 2022, el lateral de 26 años permaneció en las convocatorias del argentino Diego Cocca, quien relevó a su compatriota Gerardo Martino, pero perdió continuidad con la llegada de Jaime Lozano, quien fue despedido en julio del año pasado, antes de que Javier Aguirre tomara la dirección.

El exjugador del Pachuca mostró su entusiasmo por la platica que tuvo recientemente con Aguirre, quien ha vuelto a abrirle la puerta gracias a las actuaciones que el defensa ha tenido en el América.

"Ésta es una oportunidad para demostrar el porqué debo tener un lugar en selección nacional. No haber estado en convocatorias anteriores fue un golpe muy duro, pero nunca perdí la confianza, hoy creo que no puedo dejarla pasar", subrayó.

Álvarez puntualizó que para seguir en las convocatorias deberá mantenerse como pieza importante en las Águilas, que dominan la liga local, y que a nivel internacional enfrentarán al Guadalajara en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

"Es la intención, mantener el nivel en mi equipo en donde tenemos la mentalidad de pelear por la liga, pero sobre todo por la Concacaf, que es el torneo que nos falta", concluyó el zaguero.

El América se prepara para recibir este sábado al Toluca en la décima jornada del Clausura 2025. EFE