Julián Alvarez: “Ahora quiero seguir a por más”

Majadahonda (Madrid), 28 feb (EFE).- El campeón del mundo argentino Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, quiere “más” en esta temporada, ya por los 20 goles, en la víspera de medirse al Athletic Club y a la vista ya la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

“Muy contento en lo personal y, como siempre digo, eso quiere decir que es bueno para el equipo y que he podido ayudarlo. Me siento muy feliz por eso y agradecido a mis compañeros, a toda la gente del club que ayudó mucho a que yo me sintiera cómodo y pueda hacer esto, así que ahora quiero seguir a por más”, expresó tras recibir el Premio Jugador Cinco Estrellas del mes de febrero del Atlético.

“El mes de febrero fue intenso, hubo varios partidos importantes, pero sabemos que ahora lo que se viene es decisivo. Son los últimos meses de la temporada, donde se define todo. El calendario que tenemos todos lo sabemos y a entrenarnos y a prepararnos para estar a la altura en todas las competiciones”, expresó.

Este sábado llega el Athletic al Metropolitano. “Cuando nos tocó enfrentarlo en su casa fue un partido que nos costó, que pudimos sacarlo adelante en el final. Sabemos que tienen un gran equipo. A entrenarnos para llegar en gran forma e intentar ganar para seguir ahí en la pelea por la Liga”, apuntó.

También destacó la importancia del apoyo de la afición: “Siempre es mucho mejor jugar de local con nuestra gente, que siempre nos está apoyando. Tenemos partidos de vuelta en casa (tanto en las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona como en los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid) que nos da un plus. A pensar en el Athletic y partido a partido”. EFE