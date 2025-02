Déficit comercial de bienes de EE.UU. aumenta a un récord de US$153.300 millones

(Bloomberg) -- El déficit comercial de mercancías de Estados Unidos aumentó inesperadamente en enero hasta alcanzar un récord, ante un incremento de las importaciones en anticipo a los aranceles con que amenazaba el presidente Donald Trump.

El déficit en el comercio bienes creció un 25,6% hasta los US$153.300 millones, según datos del Departamento de Comercio publicados el viernes. La cifra, que no está ajustada a la inflación, se compara con la mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas de US$116.600 millones.

Las importaciones registraron un alza del 11,9%, hasta un récord de US$325.400 millones, impulsadas por los suministros industriales y los bienes de consumo. Las exportaciones aumentaron un 2% a US$172.200 millones, reflejando un incremento en los bienes de capital.

Las cifras comerciales mensuales están adquiriendo una mayor importancia económica y geopolítica, en momentos en que la administración Trump busca aplicar aranceles para estimular la producción nacional, impulsar el crecimiento de las exportaciones y combatir lo que considera políticas comerciales injustas. Los economistas dicen que será difícil lograrlo porque las empresas no pueden trasladar fácilmente la producción a EE.UU.

Los economistas también afirman que el déficit comercial se debe en gran medida a causas macroeconómicas, como las altas tasas de consumo en EE.UU. y un dólar fuerte que abarata las importaciones, y que es impulsado por su posición como la moneda de reserva mundial preferida.

El aumento de las importaciones a principios de año probablemente refleje que las empresas estadounidenses aseguraron los envíos antes de que se aplicaran los aranceles. Trump impuso un gravamen del 10% a China que entró en vigor este mes, y el jueves anunció que los aranceles del 25% sobre Canadá y México entrarán en vigor el 4 de marzo. También agregará un impuesto adicional del 10% a las importaciones chinas, y los llamados aranceles recíprocos a naciones de todo el mundo entrarán en vigor en abril.

