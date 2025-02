Carlota Boza, de lo más crítica con Terelu Campos por su debut como actriz

Terelu Campos ha sido criticada y apoyada a partes iguales desde que anunció su nuevo reto profesional: subirse a un escenario para debutar como actriz con la obra de teatro 'Santa Lola'. Desde entonces, la colaboradora de televisión ha tenido que lidiar con algunos actores que la han acusado de 'intrusismo', pero también con algunos comentarios positivos por su valentía.

Esta semana, Carlota Boza se ha dejado ver en el estreno de la película 'Estado Eléctrico' y se le preguntaba por ello. Sin pelos en la lengua, la joven aseguraba que "es intrusismo laboral, pero hay tanto... sobre todo en el mundo de la interpretación".

Además, cree que "eso lo podemos hacer todos" porque se trata de una obra de teatro "de una amiga", por lo que "no le está quitando el papel a nadie, lo malo es cuando seleccionan a una persona sólo por x o por y. Es decir, si le diesen un papel en una película, pues muy tocha o lo que fuera, y le estás quitando el papel a una actriz que lleva toda la vida trabajando y que no le han dado un papel en su vida, pues...".

Quitándole importancia al proyecto laboral de la colaboradora de televisión, Carlota explicaba que "al final el teatro podemos coger tú y yo, hacer una obra, alquilar un teatro y hacerla".

Por otro lado, también se le preguntaba por la serie de la vida de Belén Esteban, sobre si le gustaría hacer algún papel, como por ejemplo el de María José Campanario, pero sorprendía al enterarse por la prensa de quién es: "Eh... ¿Quién es la Campanario? Pues no, esa no. Prefiero hacer a Belén".

La actriz confesaba que le encantaría interpretar a Belén cuando era joven: "La he visto de joven y era tan guapa. Ahora también, pero de joven era guapísima. Eh... Pues yo quiero... Sí, la he visto en entrevistas, cuando empezó a ser un poco conocida, que todavía no era el boom de ahora y... divinísima. Ojalá" aunque es consciente de que "seguro que me quita el papel Ester Expósito".