Andreeva, muy joven para tener cuenta bancaria

Moscú, 28 feb (EFE).- Hace cinco años que el tenis ruso se quedó huérfano con la retirada de la zarina María Sharápova. La ganadora de cinco Grand Slams parece que ya tiene heredera. Es Mirra Andreeva. Tiene 17 años. Nacida también en Siberia, en la región de Krasnoyarsk. Acaba de embolsarse 600.000 dólares por su triunfo en Dubái. En dos años de profesional ha facturado ya más de 4 millones de dólares. Es menor de edad. Aún no puede tener cuenta bancaria. Su padre gestiona su carrera.

Como su nombre indica -fue una de las tres cosas que los Reyes Magos trajeron al niño Jesús, según la biblia-, la siberiana es una bendición, un prodigio que está destinada a colarse entre las mejores tenistas del mundo esta misma temporada, cuando alcanzará la mayoría de edad.

Andreeva ha madurado deportivamente muy rápido. Con 16 años ya había alcanzado las semifinales de Roland Garros (2024), pero -como ella misma admite- sigue siendo una niña.

"No sé qué hacer con tanto dinero (…) Pregúntale a mi padre (…) No puedo tener cuenta bancaria ya que no tengo aún 18 años", admitió en un ataque de franqueza juvenil tras ganar en Dubái, ante la risa de los presentes.

Durante la final, además de sus golpes, lo que llamó la atención de los cámaras fue el cuaderno que consultaba entre juego y juego como si fuera una escolar repasando la lección en el último momento antes de un examen.

"¡Tú puedes¡ !Todo saldrá bien¡ !Yo creo en ti!", decían sus páginas.

Las hojas del misterioso cuaderno recogían la táctica que la rusa debía seguir para derrotar a la danesa Clara Tauson. “No prestes atención a sus, a veces, buenos golpes. Saca por todas partes, aunque más a la derecha”, incluía la libreta, parte de cuyo texto estaba en inglés.

Todo estaba escrito a bolígrafo con su puño y letra. "Listeza, Inteligencia y Agresividad", era la principal recomendación en ruso del cuaderno para su primera gran final. La aplicó al dedillo y se llevó el trofeo.

“¡Increíble! Yo me puse como objetivo entrar entre las diez primeras esta temporada. Aún estamos en febrero y ya lo he logrado”, confesó en rueda de prensa.

La minoría de edad también le impidió celebrar su victoria como había soñado, con champán. “Una pena que aún tenga 17 años”, dijo. Tuvo que conformarse con una Coca-Cola sin azúcar.

Andreeva ya había dado muestras de su talento en 2024, pero su victoria en Dubái es su confirmación definitiva. Y es que la rusa derrotó la pasada semana a tres campeonas de Grand Slam: Iga Swiatek, Marketa Vondrousova y Elena Rybakina. De esa forma, se convirtió en la tenista más joven en derrotar a tres campeonas en un solo torneo desde 2004 y también la más joven en ganar un evento WTA 1000.

«Ya no creo que sea una promesa. Considero que está en la cima de nuestro juego», dijo Tauson.

Su victoria le permitió colocarse por primera vez entre las diez primeras de la clasificación al sumar 1.000 puntos de una tacada. Además de desbancar a su compatriota Kasátkina como la número uno de su país, es la tenista más joven en entrar entre las diez mejores desde agosto de 2006.

La prensa rusa no ha dudado en compararla ya con Sharápova, algo que han intentado antes muchas “wannabe” rusas -como las definió Serena Williams-, pero muy pocas han logrado. En realidad, todo empezó en Madrid en 2023 cuando Mirra tenía solo 15 años y llamó la atención del mundo de la raqueta.

Con todo, leyendas y expertos rusos como Yevgueni Káfelnikov o Víctor Yanchuk llaman a la prudencia y recuerdan que Masha también ganó Wimbledon con 17 años, algo que Andreeva sólo podrá hacer ya con 18.

"Son diferentes en casi todo, del estilo de juego al temperamento. Cualquier coincidencia -rubias, nacidas en Siberia y ganar su primer título con 17 años- es una pura casualidad. Andreeva tiene su propio camino, que puede ser largo y exitoso", señala el diario Sport-Express, el más leído de Rusia.

El éxito de la rusa tiene nombre y apellidos, los de su entrenadora, Conchita Martínez, quien ya llevó a la cima a la española Garbiñe Muguruza.

Desde que dirige a la siberiana, se convirtió en la tenista más joven desde 1997 en alcanzar las semifinales en Roland Garros; se alzó con su primer título en Rumanía y se colgó la plata en los Juegos Olímpicos de París en dobles.

"Sé que a veces soy un grano en el culo, pero siempre estás conmigo y ahora compartimos este trofeo. Espero que el futuro nos depare más trofeos", dijo, dirigiéndose a Martínez.

Con la ayuda de un psicólogo, la campeona de Wimbledon en 1994 ha conseguido que Mirra canalice su ira juvenil en furia positiva, lo que la convierte en una competidora temible.

"Me ayuda a salir a la cancha un poco enfadada, pero no para demostrar a alguien que realmente puedo hacerlo, sino para demostrarme a mí misma que soy suficientemente fuerte para manejar la presión y realmente ganar estos partidos de máximo nivel", admitió su pupila.

Mirra es una confesa admiradora de LeBron James, pero no sólo por sus éxitos deportivos y conocida longevidad, sino por su mentalidad incombustible.

"He escuchado muchas entrevistas de Lebron donde dice que es muy fácil jugar bien cuando todo te va bien, pero lo que te convierte en un campeón es darlo todo cuando no te sientes bien, así que es lo que he intentado hacer hoy", comentó.

Se inspiró en el baloncestista para superar los malos momentos, que es cuando las grandes estrellas demuestran su grandeza y no cuando todo va según lo planeado. Para una adolescente, tener los pies en el suelo y no venirse abajo al primer revés es fundamental.

"Hoy he fallado cosas que normalmente no fallo, pero me he dicho a mí misma que no podía dejarme matar por la negatividad", señaló.

En otra demostración de que Mirra no es una sabelotodo, antes del partido buscó inspiración en la histórica final que en 2017 disputaron Roger Federer y Rafa Nadal en Australia, con victoria para el genio suizo.

“Pensé. Dios (…), ¿cómo puede jugar tan bien? Es algo extraordinario”, dijo. Precisamente, el camino de los dioses es el que deberá andar la rusa si quiere ser la nueva zarina del tenis. EFE