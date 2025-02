Ambientalistas llaman a evitar "muerte" de principal río salvadoreño por minería metálica

San Sebastián (El Salvador), 28 feb (EFE).- Unos 200 ambientalistas y pobladores de comunidades rurales de El Salvador se concentraron este viernes en las riberas del remoto río San Sebastián, contaminado por un antiguo proyecto minero, para advertir sobre la posible "muerte" del principal afluente del país, el río Lempa, por la reactivación de la minería metálica en el país.

"Lo que venimos a hacer acá es a conocer la realidad de este río, un río que está muerto" y "no queremos que esta historia se repita con el lago de Güija, con el río Lempa y con todos los demás ríos de este país", dijo Nelly Rivera, de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES).

Este grupo de personas realizó un recorrido por las riberas de este río, a más de 146 kilómetros de San Salvador, que se encuentra contaminado con metales pesados provenientes del drenaje ácido de una antigua mina de oro.

De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el Gobierno salvadoreño autorizó en 1987 la extracción de oro y plata a la empresa estadounidense Commerce Group y fue cerrada en 2006, pero continuando la extracción por mineros artesanales.

Las aguas del río, según pudo observar EFE, lucen un color cobrizo y emana un olor fuerte, no existe presencia de fauna en el afluente y el agua limpia escasea para los pobladores.

Luis González, de la Mesa Frente a la Minería Metálica de El Salvador, dijo a EFE que buscan "mostrar lo que puede ser el futuro de El Salvador, el futuro de los cuerpos de agua".

El Salvador mantuvo una prohibición de la minería metálica, impulsada principalmente por las comunidades y ambientalistas, desde 2017, pero esta fue revertida en diciembre pasado por iniciativa del presidente Nayib Bukele.

"Consideramos que fue una decisión nefasta. La degradación actual del país no permite que se siga contaminando con actividades que van a dejar los ríos como este", indicó, y agregó que los proyectos mineros generarían drenaje ácido, contaminación por cianuro y mercurio.

Recordó que el país enfrenta en una situación de estrés hídrico, en el que "el agua no alcanza para todos los usos" y "permitir el uso del agua para lixiviación de minería es algo que no nos podemos dar el lujo", dado que el país no tiene la capacidad de enfrentar los problemas ambientales y de salud que generan los proyectos mineros.

"Es mentira que la minería no afecta, que la minería no contamina" y "no es cierto que la minería no ha contaminado en el país, no es cierto", añadió.

González alertó que toda la cuenca alta del río Lempa sería afectada con la contaminación porque es donde están las mayores concentraciones de oro en la zona norte del país, donde habitan 4 millones de salvadoreños.

El presidente Nayib Bukele aseguró a principios de diciembre de 2024 que el país posee los yacimientos de oro "con mayor densidad por km2 en el mundo", por lo que promovió ante el Congreso, de amplia mayoría oficialista, la aprobación de una nueva ley que permita la minería metálica. EFE

