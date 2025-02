Zelenski buscará asegurarse el apoyo de EEUU en su primera reunión con el presidente Trump

Kiev, 27 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viaja a Estados Unidos para reunirse este viernes con su colega estadounidense, Donald Trump con dos prioridades en la agenda: sellar el acuerdo económico que Washington le exige para cobrar la ayuda aportada a Kiev y asegurarse que su principal socio seguirá ofreciéndole asistencia en defensa.

En su última referencia pública a la visita, Zelenski insistió en la importancia de recibir garantías de que Ucrania no será abandonada por el que fue, desde el comienzo de la guerra y hasta la llegada a la Casa Blanca de Trump, el principal apoyo de Kiev para hacer frente a la invasión rusa.

"Me reuniré con el presidente Trump. Para nosotros y para todos en el mundo, es crucial que la asistencia de Estados Unidos no se detenga", declaró Zelenski, que volvió a subrayar que Ucrania debe recibir "garantías" de seguridad para que Rusia no vuelva a atacar su territorio una vez termine esta guerra.

"Esto es clave para garantizar que Rusia no seguirá destruyendo la vida de otras naciones", recalcó el presidente ucraniano.

Reunión anunciada por Trump

La reunión entre Zelenski y Trump aún no ha sido confirmada oficialmente por la parte ucraniana, pero sí fue anunciada esta semana por el presidente estadounidense.

Zelenski explicó que desde Estados Unidos tiene previsto viajar a Londres para participar este domingo en la cumbre que el primer ministro británico, Keir Starmer, celebrará con líderes de los países de la Unión Europea (UE).

El presidente ucraniano también ha recibido por parte del presidente del Consejo Europeo, António Costa, una invitación para participar el lunes en el Consejo extraordinario que se celebrará este 6 de marzo para tratar los planes de los líderes de los Veintisiete de reforzar la defensa del continente y de Ucrania.

"La UE y sus Estados miembros están dispuestos a asumir una mayor responsabilidad respecto a la seguridad de Europa", escribió Costa en la carta abierta con la que ha invitado a Zelenski.

Costa también ha declarado en la carta que los europeos deben "estar preparados" para contribuir "a las garantías de seguridad que serán necesarias para asegurar una paz duradera en Ucrania".

Zelenski se ha mostrado favorable a la idea de que se despliegue en Ucrania un contingente militar de países europeos para garantizar que Rusia respete un eventual acuerdo de paz una vez se haya puesto fin a la guerra.

Firma en Washington

El otro punto clave de la agenda de Zelenski en Washington será sellar con Estados Unidos el acuerdo económico que le ha propuesto Trump.

La forma final del acuerdo aceptado por Ucrania prevé la creación de un fondo de inversión común entre ambos países al que Ucrania contribuirá con la mitad de los ingresos que generen sus recursos naturales que empiecen a explotarse una vez entre en vigor el compromiso.

El dinero del fondo ha de servir para financiar inversiones en Ucrania.

Estados Unidos tendrá una participación mayoritaria en la estructura de propiedad del fondo, según el acuerdo, que excluye algunas de las condiciones más desfavorables a Kiev contempladas por sus primeras versiones, como la obligación de que Ucrania contribuyera al fondo con hasta 500.000 millones de dólares. EFE

