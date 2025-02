Tras fracasar en 2008, estrategia apalancada vuelve a ganar adeptos

(Bloomberg) -- Una estrategia de inversión diversificada que busca maximizar los rendimientos a través del apalancamiento está ganando adeptos entre los grandes gestores de fondos, más de una década después de que estallara durante la crisis financiera de 2008.

El enfoque, ampliamente conocido como portable alpha, utiliza derivados para rastrear el retorno de índices de solo posiciones largas y luego invierte el exceso de efectivo en operaciones apreciadas por los fondos de cobertura, como las estrategias de seguimiento de tendencias o de renta variable neutral al mercado.

Alrededor del 22% de los inversionistas institucionales, bancos privados y family offices adoptaron el estilo de inversión como una forma de asignación de activos el año pasado, según la encuesta anual de Barclays Plc., que hace un seguimiento de 325 inversionistas con US$8,6 billones en activos totales. Eso supone un aumento del 10% con respecto al año anterior.

El aumento del interés se produce cuando los gestores de activos luchan por superar un mercado alcista de acciones desbocado, mientras crece la inquietud por los rendimientos potencialmente inferiores a la media que se avecinan debido a las valoraciones exageradas. Para satisfacer la demanda, empresas de fondos de cobertura como AQR Capital Management han estado lanzando versiones más sofisticadas de ofertas de portable alpha.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“Portable alpha está ganando popularidad porque los inversionistas pueden acceder a los rendimientos del mercado y combinarlos con el alfa de los fondos de cobertura, pagando principalmente solo las comisiones del alfa”, dijo Roark Stahler, director de consultoría estratégica en EE.UU. del grupo de soluciones de capital de Barclays. “Por lo tanto, puede ser una opción bastante rentable para los inversionistas”.

El apetito está aumentando por un estilo de inversión que fracasó durante la crisis financiera mundial, cuando el valor de la diversificación se derrumbó después de que los activos se vendieran en tándem y los operadores no pudieran salir de posiciones ilíquidas. Ahora, los defensores dicen que pueden hacer que funcione esta vez mejorando la transparencia y la liquidez.

El enfoque ha llegado al mundo de los fondos cotizados, donde Newfound Research y ReSolve Asset Management lanzaron una serie de ETF y los han rebautizado como “apilamiento de rentabilidad”.

Los bancos de Wall Street también se apresuran a empaquetar operaciones de portable alpha en productos de swaps que se denominan estrategias de inversión cuantitativa o QIS.

Cómo diversificar la cartera en la era de la inteligencia artificial se ha convertido en un tema candente en Wall Street, a medida que acciones como las de Nvidia Corp. y Microsoft Corp. dominan las ganancias, prolongando el avance de una década del S&P 500, que ha aplastado a casi todos los demás activos importantes. En lugar de recortar la exposición a la renta variable para dejar espacio a otras asignaciones, el portable alpha permite a los inversionistas maximizar el alza de las acciones y, con una dosis de apalancamiento, liberar dinero para invertir en otros lugares.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Money Managers Return to a Levered Trade That Went Bust in 2008

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.