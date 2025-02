Quién es García Mansilla, abogado contrario al aborto y nuevo juez del Supremo argentino

Buenos Aires, 27 feb (EFE).- La Corte Suprema de Argentina tomó juramente este jueves a Manuel José García Mansilla, abogado constitucionalista de extensa trayectoria en el sector privado y crítico del derecho al aborto, que fue designado este martes mediante un decreto del presidente, Javier Milei, tras no obtener los apoyos necesarios en el Senado.

García Mansilla, de 54 años, se desempeña desde 2019 como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la cual recibió un doctorado en 2024 por parte del actual vicepresidente del Supremo, Carlos Rosenkrantz, quien fue uno de los jurados que evaluó su tesis.

Su carrera se ha dividido mayormente entre el ámbito académico y profesional, siempre en instituciones del ámbito privado.

El nuevo juez del supremo obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos, con una tesis titulada 'La crisis de la separación de poderes, el caso Argentina', donde argumentaba que uno de los mayores problemas del país es el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), por parte del Ejecutivo para legislar sin pasar por el Congreso.

García Mansilla comenzó a ejercer el derecho en 1996, y desde entonces pasó por numerosos e importantes estudios jurídicos argentinos.

Entre 2005 y 2010 trabajó en la industria del gas y petróleo, pasando por Vintage Oil Argentina Inc. y por Occidental Argentina Exploration and Production Inc..

Tras cuatro años en otro estudio jurídico, el abogado asumió en 2014 el cargo de director ejectuvo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), una las asociaciones de empresas dedicadas a la explotación de petróleo y gas en Argentina.

Contradicciones y polémica

El pliego de García Mansilla fue tratado en una audiencia pública de la comisión de acuerdos de la Cámara Alta el 28 de agosto de 2024, en la cual había afirmado que no aceptaría ingresar al cargo de magistrado del Supremo por decreto.

“Visto el impacto que tuvo en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una designación en comisión. Porque más allá que la Constitución lo prevé, hay un gran sector de la población que resiste este tipo decisiones que son discrecionales del Presidente”, dijo García Mansilla al analizar un caso similar ocurrido durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019).

“Hay ciertas atribuciones, que tienen los poderes constitucionales, que al momento de ser ejercidas pueden afectar una institución. No aceptaría una decisión en comisión”, agregó en su momento, refiriéndose al mecanismo a través del cual fue designado esta semana para ocupar un puesto vacante en el Supremo.

Por otra parte, sus posturas sobre el aborto y sobre cuestiones en materia de derechos humanos le han valido el rechazo de distintas organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Durante una presentación en el Senado en 2018, durante el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, García Mansilla opinó que "el supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que destacó también su postura en contra del derecho al aborto en casos de mujeres víctimas de violación, indicó en un comunicado que el académico “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma (constitucional) de 1994”, y “plantea posiciones regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”. EFE