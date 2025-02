Paula Badosa afirma que tiene cosas por mejorar para intentar ganar el torneo de Mérida

Mérida (México), 26 feb (EFE).- La española Paula Badosa, undécima tenista del mundo, afirmó este miércoles que a pesar de debutar con un cómodo triunfo en el Abierto de Mérida, tiene cosas por mejorar en busca de su quinto título como profesional.

"Desde fuera se vio todo bien, he sacado bien, pero hay cosas que mejorar. Una primera ronda nunca se juega perfecta; hay detalles, no me sentí tan cómoda aunque tengo un día para perfeccionar", dijo la jugadora a una pregunta de la Agencia EFE.

Con un saque demoledor, la española derrotó por 6-2, 6-1 a la rumana Jacqueline Cristian y se clasificó a los cuartos de finales del torneo, en los cuales enfrentará el viernes a la australiana Daria Saville, 121 de la clasificación mundial, quien eliminó a la ucraniana Anhelina Kalinina.

"Sabía que jugando mi tenis las cosas iban a salir bien; significa mucho empezar con un resultado tan contundente", expresó en una rueda de prensa.

Paula había perdido con Cristian en Chiasso en el 2019, pero no recordaba esa derrota, por lo que jugó sin ánimo de revancha, aunque sí empeñada en dar lo mejor en un torneo en el que aparece como segunda favorita.

"Quizás México es el país en el que más ilusión me hace jugar. Soy de España pero en México me he sentido siempre querida. No tenía pensado jugar esta semana y cuando vi que el torneo se hacia en México, no dudé en venir. Le dije a mi equipo vamos a ir, aunque esté cansada", confesó.

Badosa celebró su triunfo con una vuelta de bailarina como manera de celebrar a los aficionados que la aclamaron.

"Me gusta mi falda y quería hacer algo diferente", dijo la española, de buen ánimo.

El Abierto de Mérida, que tiene categoría 500 de la WTA, se juega en cancha rápida con una bolsa de premios de un millón 64.510 dólares. EFE

(fotos)