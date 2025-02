Lacalle Pou asegura sentirse orgulloso por "haber hecho las cosas bien"

Montevideo, 27 feb (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este jueves durante una jornada en la que asistió a sus últimas inauguraciones como jefe de Estado que se siente orgulloso por "haber hecho las cosas bien".

En uno de los discursos que brindó, el mandatario habló de la importancia del respeto, de la tolerancia, del entender y el discutir.

"Se está perdiendo la moda de discutir. Yo quiero una sociedad que discuta, quiero una sociedad que intercambie. Quiero que alguien se pueda preguntar si lo que dice está bien y tiene argumento para defenderlo. O resulta que ahora la discusión es pelea o es insulto. Yo quiero una sociedad que discuta de política y de fútbol también", puntualizó.

En concordancia con esto, Lacalle Pou aseveró que en el desacuerdo y la no coincidencia siempre hubo respeto, entendimiento y nunca se usó el poder de manera ilegítima o abusiva.

"Terminamos, dentro de dos días, yo pudiendo ir a cualquier lugar del país y mirar a cualquiera, en el acuerdo o en la discrepancia, y decir: que tenemos el orgullo de haber hecho las cosas bien", dijo.

El mandatario añadió que nunca durante su gobierno lo escucharon gritar, ni insultar, ni maltratar a nadie, al tiempo que recordó una frase que reiteró en diversas oportunidades durante su mandato: "Firme con las ideas, suave con las personas".

"Cuando uno tiene confianza en sus ideas, que no quiere decir que no las pueda transformar, cambiar o moldear, no necesita descalificar", subrayó Lacalle Pou.

Este jueves, el mandatario participó en la inauguración de obras de reforma de la ruta nacional número 8 y en la inauguración de electrificación rural en Rincón de Gadea.

Mientras tanto, el viernes comenzará su actividad en el departamento (provincia) de Soriano en horas de la mañana y por la tarde se reunirá en la residencia presidencial con el rey de España, Felipe VI.

Un día después, Lacalle Pou le traspasará la banda presidencial a Yamandú Orsi, quien se convertirá en el mandatario de Uruguay para el período 2025-2030. EFE

(foto)