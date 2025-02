La diversidad musical española se mezcla con la hispanoamericana en la FIM de México

Guadalajara (México), 27 feb (EFE).- La escena musical en España se fortalece con nuevos talentos que mezclan influencias hispanoamericanas con géneros locales, afirmó a EFE este jueves Socorro Collado, coordinadora de la delegación Sounds from Spain en la Feria Internacional de la Música (FIM), que se desarrolla en Guadalajara (oeste de México)

"Hay una efervescencia de nuevos talentos, de gente joven empezando con mucha influencia hispanoamericana, mezclando muy bien todos esos ritmos, haciendo muchas colaboraciones de un lado y el otro del Atlántico, los nuevos artistas ya no se ciñen sólo al panorama español desde sus inicios", expresó Collado en entrevista.

La migración de personas de diferentes países ha sido un aspecto importante no sólo para la diversificación de mezclas, sino para que España se convierta en la puerta de entrada a Europa para muchos talentos de otros continentes.

“España está trabajando mucho en ser ese lugar de paso donde también se creen, se hagan colaboraciones y los sellos discográficos, las empresas de management están trabajando mucho en que pasen ese tipo de cosas y que España se convierta en el puente entre Europa y Latinoamérica”, explicó.

En la sexta ocasión que España participa en la FIM, está representada por cuatro artistas que ejemplifican la diversidad musical: la canaria Laura Low, quien apuesta por los sonidos urbanos; así como la madrileña Lu Deker, cantante y compositora popular en Tiktok.

También están en Guadalajara las agrupaciones Belako, una banda de post punk originaria del País Vasco; y Caleque y Las Panteras, un trío que apuesta por los ritmos latinos, el funk y el afro pop quienes han realizado colaboraciones con figuras como Jorge Drexler.

"Cada uno de estos talentos tiene una propuesta artística muy diferente, pero juntos ofrecen un buen panorama de lo que está pasando en la música española", afirmó Collado.

Laura Low, una artista independiente que ha logrado internacionalizarse gracias al apoyo de Sounds from Spain al participar en eventos en Nueva York, Lisboa, Montreal y Chile, y por primera vez en México, aseguró a EFE que la internacionalización de la música en español es una tendencia positiva que espera que se mantenga en el tiempo.

"Me gustaría que no fuera algo temporal, que no fuera una moda, sino que quienes nos estamos dedicando a hacer música en español desde hace tiempo, se entienda que es por algo más allá de la moda o por un sonido, que es porque realmente hacemos música honesta", señaló. EFE

(foto)