José Manuel Díaz-Patón, indiferente al comentadísimo reencuentro de Ágatha Ruiz de la Prada y 'El Chatarrero'

Disfrutando de su soltería dos semanas después de confirmar su ruptura con José Manuel Díaz-Patón en el plató de '¡De Viernes!' Ágatha Ruiz de la Prada se ha reeencontrado con un antiguo amor en el cumpleaños del empresario Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE. Se trata de Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', con el que han surgido los rumores de reconciliación después de la buena sintonía de la que presumieron en la fiesta, en la que se les pudo ver compartiendo confidencias a pesar de que llegaron al lugar por separado.

La diseñadora siempre ha hablado maravillas del conocido como 'rey de la chatarra', con el que mantuvo una mediática relación durante dos años que terminó en 2019 después de que el dueño de desguaces 'La Torre' tuviese un desliz y fuese pillado por la prensa en actitud cariñosa con otra mujer.

A pesar del fin de su historia de amor, nunca han dejado de ser amigos y, a raíz de su ruptura con Díaz-Patón, Ágatha podría haber retomado con fuerza su amistad con Luismi. Un acercamiento al que el último novio de la colorida diseñadora ha reaccionado con total indiferencia: "No puedo hablar de eso. No lo he visto, pero ni me sentaría mal" ha asegurado el abogado muy tranquilo, dejando en el aire si todavía confía en poder reconquistar a la marquesa de Castelldosrius, de la que como ha confesado continúa muy enamorado. "No puedo hablar de eso. Adiós" ha zanjado.