Herpes labial pueden contribuir a la enfermedad de Alzheimer

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero de 2025

· El Herpes Simple Humano 1 (HSV-1) está asociado con elementos transponibles relacionados con Alzheimer en cerebros infectados y afectados por Alzheimer, lo que podría revertirse mediante medicamentos disponibles.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Investigadores del Centro Genómico de Cleveland Clinic explicaron cómo el virus del herpes simple humano 1 (HSV-1) podría estar relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en cerebros envejecidos. En un informe publicado en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, los investigadores también comparten dos medicamentos aprobados por la FDA y disponibles comercialmente que revierten esta vía en un entorno de laboratorio.

Los hallazgos de esta investigación son la primera evidencia concreta que respalda la controvertida relación entre los herpesvirus humanos (HHVs) y la enfermedad de Alzheimer. Ilustrar el potencial del herpes para desencadenar la demencia ayuda a continuar los esfuerzos para prevenir y curar enfermedades neurodegenerativas, afirma Feixiong Cheng, PhD, autor principal y director del Centro Genómico.

¿Qué tan peligrosa es una infección por herpes?Para la mayoría de las personas, contraer una infección por herpes es simplemente un hecho inconveniente o inofensivo de la vida. Muchos herpesvirus están presentes individualmente en un gran porcentaje de personas en todo el mundo, lo que significa que prácticamente todos los seres humanos en la Tierra contraerán al menos tres tipos de herpesvirus en la adultez. Algunos de estos virus no causan síntomas, mientras que otros solo causan enfermedades menores como la mononucleosis o la varicela. Sin embargo, incluso después de que estas enfermedades desaparezcan, una persona infectada sigue llevando los herpesvirus por el resto de su vida, con sólo síntomas menores como un herpes labial ocasional.

Aunque los herpesvirus generalmente son inofensivos cuando están suprimidos, cada vez hay más pruebas que muestran que nuestros sistemas inmunológicos pueden perder la capacidad de suprimirlos. Esto puede ocurrir de manera natural a medida que envejecemos, durante el embarazo o después de una enfermedad. Investigaciones recientes han demostrado que, a medida que los herpesvirus se activan más, pueden desencadenar enfermedades, incluyendo complicaciones durante el embarazo, defectos de nacimiento o retrasos en el desarrollo en nuestros hijos, e incluso cáncer.

Está quedando claro que el HSV-1 y otros herpesvirus son factores de riesgo para enfermedades de la vejez que no se han examinado lo suficiente, explica el Dr. Cheng. Hay evidencia circunstancial que vincula el HSV-1 con la enfermedad de Alzheimer, pero no se había explicado cómo se relacionan estos fenómenos.

Elementos transponibles vinculan el herpes y la enfermedad de AlzheimerEl Dr. Cheng hipotetizó que las infecciones latentes por el HPV-1 podrían desencadenar la enfermedad de Alzheimer activando directamente los elementos transponibles que su laboratorio había vinculado previamente con la progresión de la enfermedad en cerebros envejecidos. Los elementos transponibles son pequeños fragmentos de ADN que pueden activarse para "saltar" físicamente fuera de nuestros cromosomas y moverse aleatoriamente a regiones lejanas de nuestro ADN. Estos elementos se re-integran en estas nuevas regiones de nuestro genoma, interrumpiendo la función de los genes que interrumpen. Casi la mitad de nuestro ADN está compuesto por elementos transponibles, y estos se activan más a medida que envejecemos.

Después de mapear todos los elementos transponibles asociados con la enfermedad de Alzheimer en cerebros envejecidos, los investigadores analizaron cuatro conjuntos de datos públicos que contenían datos de secuenciación de ARN de cientos de células cerebrales sanas y afectadas por Alzheimer. El laboratorio de Cheng recibió colaboración y ayuda para interpretar sus datos de Jae Jung, PhD, presidente de Biología de Infecciones; James Leverenz, MD, exprofesor del Lou Ruvo Center for Brain Health de Cleveland Clinic; y colaboradores de la Universidad Case Western Reserve y la Universidad de Nevada en Las Vegas.

El equipo identificó varios elementos transponibles que se activaron más en los cerebros afectados por Alzheimer que contenían ARN del HSV, en comparación con cerebros sanos o no infectados. Luego probaron células cerebrales infectadas con HSV-1 para ver si los elementos transponibles identificados se activaban, así como los efectos sobre la neuroinflamación y la acumulación de proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer.

El resultado fue una guía paso a paso sobre la conexión entre el HSV-1 y los signos distintivos de la enfermedad de Alzheimer:· Un individuo contrae HSV-1 o su infección latente de HSV-1 se activa de manera natural debido al envejecimiento;

· El HSV-1 está vinculado con la activación de elementos transponibles (como LINE-1);

· Los elementos transponibles interrumpen procesos genéticos clave en el cerebro, asociados con la acumulación de Tau y otras proteínas relacionadas con Alzheimer, y;

· Las proteínas acumuladas contribuyen a la inflamación y neurodegeneración.

Los investigadores luego utilizaron inteligencia artificial para analizar 80 millones de registros de salud de pacientes disponibles públicamente para ver si los individuos que recibieron medicamentos antivirales para el herpes recibieron menos diagnósticos de Alzheimer en su vida posterior. Los medicamentos antivirales valaciclovir y aciclovir se asociaron con una reducción significativa de casos de la enfermedad de Alzheimer. Tratar modelos de laboratorio con estos medicamentos parecía revertir la vía de infección hacia la enfermedad de Alzheimer, respaldando de manera mecanicista lo que observaron en los datos de pacientes del mundo real.

"Estos resultados sugieren aún más posibles relaciones entre la infección por HSV-1 y la enfermedad de Alzheimer y proporcionan dos posibles candidatos a fármacos que podrían ofrecer tratamiento para una enfermedad que actualmente no tiene cura", dice el Dr. Cheng. "Esperamos que nuestros hallazgos, si se aplican ampliamente, también puedan proporcionar nuevas estrategias para tratar otras enfermedades neurológicas asociadas con los herpesvirus u otros virus".

Esta investigación fue apoyada por subvenciones del National Institute on Aging (NIA).

