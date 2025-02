El jefe del Ejército de Israel asume su responsabilidad por los fallos de seguridad en el ataque de Hamás

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, ha asumido su total responsabilidad por los fallos de seguridad del Ejército antes y durante el 7 de octubre de 2023, fecha en que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó una ofensiva sin precedentes contra territorio israelí y que desató la actual guerra regional.

"No tengo ningún problema, asumo mi responsabilidad, es mía. Soy el comandante de las FDI. Tengo mi responsabilidad y asumo toda vuestra responsabilidad", manifestó Halevi en declaraciones ante oficiales superiores del Ejército israelí y que las FDI han publicado este jueves, cuando se han hecho públicas las investigaciones sobre los fallos de seguridad que facilitaron los ataques de Hamás.

Las FDI han admitido este jueves que los ataques de Hamás fueron un "completo fracaso" de la seguridad nacional israelí y el resultado de muchos años de planificación, preparación y engaño por parte de las milicias palestinas. El Ejército ha reconocido el "fracaso en su misión de proteger a la gente" y que las fuerzas destinadas en la frontera con Gaza tan solo cubrían la respuesta a amenazas cotidianas.

Halevi, que tiene previsto dejar el cargo dentro de menos de una semana, explicó a finales de enero que no presentó su dimisión tras los ataques del 7 de octubre para no perjudicar a las tropas, que "debían ser lideradas en el marco de la guerra". El jefe del Ejército ha reconocido en varias ocasiones el "fracaso" de no poder impedir la "masacre".

Hamás lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra territorio israelí en el que mató a casi 1.200 personas y tomó como rehenes a otras 240. El Ejército de Israel respondió con una cruenta ofensiva militar en la Franja de Gaza que se cobra ya más de 48.300 muertos, en su mayoría mujeres y niños pero también miles de milicianos de Hamás.

Las partes alcanzaron a mediados de enero un acuerdo para un alto el fuego en Gaza a cambio de la liberación de rehenes por presos palestinos. La primera fase de este acuerdo ha concluido esta madrugada, y en este periodo Hamás ha liberado a 33 de los secuestrados a cambio de cientos de presos palestinos, algunos de ellos condenados a cadena perpetua en Israel.