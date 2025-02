El actor César Vea dice que le "sobran ánimos" e insiste en que "o salgo con una firma o en ambulancia"

El actor riojano César Vea, que hoy cumple once días en huelga de hambre, ha afirmado que "me sobra ánimos" en estos momentos, al tiempo que ha insistido en que "o salgo con una firma o salgo en una ambulancia". "¡Yo no vacilo!" ha asegurado.

El intérprete, de 60 años, popular por series como 'Compañeros' o 'Acacias 30', inició, el 17 de febrero, una huelga de hambre para denunciar la "estafa" de las energías renovables que sufrió su familia y pedir que el Parlamento de La Rioja inicie una comisión de investigación.

Vea, que se encuentra protestando frente al Parlamento de La Rioja, que hoy celebra una sesión plenaria, ha afirmado, en tono de broma, que "se me está quedando un tipazo estupendo", para después, asegurar que "mentalmente estoy fuerte porque es la tercera vez que hago una huelga de hambre y, a priori, no hay problema".

El actor ha señalado que "no puedo tomar analgésicos, porque el estómago está vacío, por lo que tengo que aguantar un poco el dolor de cabeza y el dolor de espalda".

"Estoy esperando una respuesta de Gonzalo Capellán -presidente del Gobierno riojano- porque ya no me queda claro si lo que me dijo Cuca Gamarra -secretaria general del PP- es que tienen permiso para abrir una comisión de investigación o no", ha añadido, para recordar que "he llamado hasta 72 veces" a la secretaria del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero "no me responden". Por ello, "le he dicho a Gonzalo Capellán que por favor escriba el a Feijóo para que diga si van a investigar o no".

Con ello, Vea ha apuntado que "si alguien aquí no quiere investigar, es que está ocultando algo", ante lo que hay que ver "si lo que tenemos aquí son actores y actrices que hacen lo que les dice el director, entonces tengamos a uno en Madrid, otro en La Rioja y los demás sobran".

"Estoy viendo que esto es un teatro maravilloso", ha lamentado.

Hasta el lugar donde está protestando el actor riojano se ha acercado el secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, que según ha desvelado Vea "un compañero suyo la semana pasada me dijo que me iba a emplazar a una reunión; y hoy el mismo, que como desayuna, come y cena, no tiene prisa, me ha indicado que luego nos veíamos".

El actor ha insistido estos días en que no entendía cómo pudo poner en marcha una planta de placas solares en La Rioja, para la que su familia pidió un crédito de casi un millón de euros, cumpliendo la ley y, tres años más tarde, que el mismo Gobierno central socialista que puso en marcha las primas, con una publicación en el BOE, cambiara las reglas de juego y dejara fuera del sistema de ayudas a su proyecto.

Dado que fue una decisión política lo que cambió su vida y la de su familia pide responsabilidades políticas.