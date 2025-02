Conferencia Decididas Summit subraya el valor de contar con mujeres líderes en A. Latina

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- El grupo de especialistas que reúne la conferencia Decididas Summit 2025 expresó este jueves que en México y Latinoamérica no existe una excusa para que no haya mujeres en puestos de decisión pues ellas aportan muchísimo valor, por lo que es fundamental potenciar e invertir en áreas como la equidad salarial, la inclusión laboral y el sistema de cuidados.

“No hay excusa para que no haya mujeres en puestos de decisión; no hay razón para que no las haya, porque hay muchísimo valor que agregan las mujeres”, señaló Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del gobierno de México.

Durante el Decididas Summit 2025, que se realiza en Ciudad de México este 27 y 28 de febrero, la también empresaria Gómez Sierra señaló la importancia de que las mujeres sean una fuerza económica clave, pese a que siguen enfrentando diversas barreras para desarrollar su potencial.

En ese sentido, Ana Tribin, economista del Banco Mundial, presentó cifras extraídas de un reporte realizado por el organismo sobre la mujer, la empresa y el derecho, en el que se cuestionaban las ventanas de oportunidad para el crecimiento de las Mujeres en América Latina.

“Es impresionante la cantidad de barreras que hay para las mujeres, porque si tenemos barreras en el papel, ya con eso en la realidad vamos a tener un montón de obstáculos”, afirmó Tribin.

El estudio determinó, por ejemplo, que entre el 60 % y el 67 % de los países de la región no cuentan con los mecanismos legales para garantizar la igualdad salarial. Por ejemplo, en Brasil y Perú las mujeres ganan 25 % menos que los hombres por el mismo trabajo y en México la cifra es de un 22 % menos.

“Tenemos que empezar a tener la regulación necesaria y, además, tener todas las herramientas de implementación”, dijo la economista.

Así mismo, la conferencia señaló que en la región solo el 14 % de las juntas directivas y el 4 % de los cargos directivos de las empresas que cotizan en las bolsas son ocupados por mujeres.

Por su parte, Diana Rodríguez Franco, asesora especial en Género y Diversidad para el Presidente en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó la importancia de avanzar en la agenda de cuidados, con leyes enfocadas en el acceso y el financiamiento.

“Las mujeres en América Latina, ocupan tres veces más tiempo de trabajo que los hombres. Esa diferencia hace que las mujeres estemos atrapadas, no sólo en una pobreza monetaria, sino en una pobreza de tiempo”, explicó la asesora de BID.

Por ello, la diferencia en el tiempo de trabajo entre hombres y mujeres es un tema central para el desarrollo por el que tienen que trabajar el sector público y privado en conjunto, añadió Rodríguez Franco

La conferencia, que se prolonga hasta mañana viernes, buscan destacar el papel indispensable de las mujeres en la toma de decisiones en ámbitos como la política, las finanzas, el deporte, el medio ambiente, el cine y la cultura. EFE

