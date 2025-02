Charo Reina se moja sobre el debut como actriz de Terelu Campos y le muestra todo su apoyo

En uno de sus mejores momentos como actriz, Charo Reina no se ha perdido la presentación del Festival de Cine de Málaga que se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid y al que han asistido numerosos rostros conocidos como María Valverde, Dani Rovira, Marta Hazas, o Manu Baqueiro entre otros.

Cantante, intérprete y en ocasiones colaboradora de televisión, la sobrina de Juanita Reina se ha pronunciado sobre el debut de Terelu Campos como actriz de teatro, y no ha dudado en salir en su defensa. "Me parece una verdadera tontería que se le diga a nadie que está cometiendo intrusismo. Terelu yo creo que es apta para estar encima de un escenario. Oye, y si se demuestra que no lo es, pues con no repetir tiene bastante". "Pero yo he sido colaboradora, ella es colaboradora. Aquí esto es un 'toma y daka', o sea, no pasa nada. Hay muchas actrices que somos colaboradoras, muchos cantantes que somos colaboradores y no pasa nada. Aquí nadie es intrusista, nadie es un intruso en ningún sentido. Ya está, lo que hace falta es demostrar que se vale, y si no se vale, pues otra cosa mariposa" ha sentenciado, apostando porque todo el mundo tenga el derecho a tocar el 'palo' que quiera.

Amiga durante muchísimos años de Isabel Pantoja aunque en la actualidad no tienen relación, Charo también ha salido en defensa de Anabel Pantoja y, aunque afirma que "es la Justicia la que tendrá que hablar y habrá que acatar lo que diga un juez", confía totalmente en la inocencia de la influencer del presunto delito de maltrato infantil: "Yo pongo mis manos en el fuego de que no le han hecho daño a la bebé, sobre todo intencionadamente, ha podido a lo mejor haber un descuido, pero yo pongo las manos en el fuego y espero no equivocarme, de verdad, porque el que yo no tenga relación con ella no quiere decir que la considere una buena persona y una buena madre, y a él no lo conozco en absolutamente de nada".

Por último, la artista también se ha mojado sobre las declaraciones de María Adánez criticando la prensa del corazón y, rotunda, ha recordado que "gracias a la prensa del corazón hemos estado en el candelabro muchas veces y hemos comido muchos". "La prensa del corazón nos utiliza, y nosotros a la prensa del corazón en muchísimas ocasiones. Muchísimas ocasiones. O sea que esto es un toma y daca, esto es un ayudarnos, un apoyarnos, y hoy te toca a ti, pero mañana me va a tocar a mí" ha zanjado.