Abalde: "Los 'Clásicos' son partidos especiales y ganarlos siempre suma un plus"

Madrid, 27 feb (EFE).- Alberto Abalde, jugador del Real Madrid, declaró este jueves tras la victoria del conjunto blanco ante el Barcelona por 96-91, correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga de baloncesto, que todos los 'Clasicos' son "especiales" y ganarlos siempre suma "un plus".

"Era clave sacarlo adelante. Era un 'clásico' que siempre es diferente, pero además era un rival directo. Los 'clásicos' son partidos especiales y ganarlos siempre suma un plus", afirmó Abalde en zona mixta tras anotar 16 puntos.

"Nos conocemos muy bien los dos equipos. Nos enfrentamos muchas veces entre nosotros y cada vez los equipos llegan en diferentes dinámicas, hay lesiones de por medio y eso altera muchos los partidos", añadió.

El Real Madrid se impuso 96-91 en el Movistar Arena ante el Barcelona e iguala al conjunto azulgrana en victorias en este curso en Euroliga -14 victorias ambos equipos-.

"No sé si es un balón de oxígeno, pero no hay mucho margen. Tenemos que sacar todos los partidos y no nos podemos dejar nada o casi nada y esa es la idea. Estamos obligados a ganar fuera también hoy porque era clave. Venimos de la derrota en la final de la Copa del Rey ante Unicaja y de una semana complicada con los partidos de selecciones y era un partido muy importante", expresó.

El gallego, que destacó que la clave ha estado en la "consistencia", reconoció que no han hecho un "partido brillante" y remarcó que deben seguir creciendo y trabajando.

"La clave ha estado en la consistencia. Creo que no hemos hecho un partido brillante, pero el tercer cuarto ha sido bueno. Cuando hemos cuidado el balón y no le hemos permitido tiros abiertos hemos mostrado una buena versión y hemos sabido controlar sus arreones porque ellos han luchado hasta el final. Necesitamos seguir creciendo y mejorando", subrayó. EFE