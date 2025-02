Trump evita comprometerse a prevenir una invasión china de Taiwán

Washington, 26 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este miércoles comprometerse a prevenir una invasión china de Taiwán y afirmó que tiene una "gran relación" con su homólogo de China, Xi Jinping.

"No me quiero poner en esta posición", respondió al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si se compromete a que bajo su mandato Pekín no invada la isla.

"Y si lo dijera, ciertamente no se lo diría a usted. Se lo diría a otras personas, tal vez a personas sentadas en esta mesa", agregó.

El líder republicano afirmó que tiene una "gran relación" con Xi y expresó su deseo de que visite Estados Unidos.

"La relación que tendremos con China va a ser muy buena. Queremos una buena relación con China", insistió.

En cuanto a la guerra comercial que mantiene con el gigante chino, Trump aseguró que quiere que las empresas chinas aumenten sus inversiones en Estados Unidos.

"Lo que no queremos es que se aprovechen de nosotros", apuntó.

El Ejército chino organizó este miércoles unas sorpresivas maniobras con fuego real frente a la costa sur de Taiwán, el mismo día en que altos cargos del Partido Comunista (PCCh) llamaban a redoblar esfuerzos para concretar la 'reunificación' de la isla, a la que consideran una provincia rebelde.

Estados Unidos es el principal suministrador de apoyo militar y económico de Taiwán, si bien no reconoce oficialmente su independencia.

El Departamento de Estado modificó recientemente su página web y eliminó una frase que decía que Estados Unidos no apoya la independencia de la isla, un gesto que fue repudiado por Pekín. EFE

