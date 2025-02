Sinner preparará su vuelta en Montecarlo y Marbella

Roma, 26 feb (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo que acordó 3 meses de sanción tras haber dado positivo en clostebol en 2024, preparará su vuelta al circuito ATP, prevista para el 5 de mayo, en dos clubes de tenis privados de Montecarlo (Mónaco) y Marbella (España).

Sinner, que es residente en Mónaco desde 2020, no tendrá que desplazarse para mantener su actividad mientras espera a que llegue el Masters 1.000 de Roma, el primer torneo que podrá disputar todavía como número 1 del mundo, pues durante la sanción no se disputará ningún Grand Slam y no perderá puntos suficientes para abandonar el puesto de privilegio.

Se entrenará en el Country Club de Montecarlo, tal y como desveló este miércoles 'La Gazzetta dello Sport'. El recinto, que no está afiliado a la Federación de Tenis Francesa, acogerá el Masters 1.000 de Montecarlo del 5 al 13 de abril, fecha en la que, por tanto, Sinner no podrá entrenar allí.

En ese período, según informó el mencionado diario, Sinner podría entrenarse en la ciudad malagueña de Marbella.

La sanción de la Asociación Mundial Antidopaje (AMA, WADA por sus siglas en inglés) prevé también que hasta el día 13 de abril el tenista no pueda entrenarse con ningún jugador inscrito en el circuito. Será solo a partir de esa fecha cuando pueda empezar a incluir espárrines ATP en sus sesiones.

La AMA explicó tras conocerse el acuerdo el motivo del sorprendente entendimiento entre las partes y reflejó en su informe que una sanción de 1 año -inicialmente lo que pedía el organismo sancionador- era "excesiva" ya que el caso era "único".

"Los hechos de este caso eran realmente únicos, el escenario reconstruido por el atleta era científicamente plausible y estaba bien documentado por los hechos. Una suspensión de 12 meses habría sido excesivamente severa: la sanción es proporcional a la infracción cometida", se lee en el informe de la AMA al que tuvo acceso Sky Sports Italia.

El número uno del mundo aceptó el pasado 15 de febrero la suspensión de 3 meses por el positivo de dopaje por clostebol que se le detectó en los análisis a los que se sometió en marzo del pasado año, en Indian Wells, y que justificó siempre fueron provocados por un masaje sin guantes de un fisioterapeuta -ya despedido- que se estaba curando una herida de su dedo con un medicamento que contenía la sustancia prohibida.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis anunció su inocencia en agosto, pero la AMA abrió de nuevo el caso y, aunque reconoció en el comunicado de la suspensión la no intencionalidad del tenista y que la mínima cantidad encontrada en su organismo no le benefició en absoluto su condición física, fue su responsabilidad sobre los actos de su equipo la que condicionó la investigación y la sanción final que comenzó el pasado 9 de febrero. EFE