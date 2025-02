Preocupaciones económicas llevan al crudo en EE.UU. de regreso a los US$60

(Bloomberg) -- El petróleo que cotiza en Nueva York se estabilizó tras sumergirse nuevamente en el nivel de los US$60 debido a que un panorama económico adverso amenaza las perspectivas de demanda de energía y lleva los inversionistas a evitar los activos más riesgosos.

Los futuros del West Texas Intermediate cotizaban cerca de los US$69 el barril, después de caer un 2,5% el martes para cerrar en su nivel más bajo del año. Un débil informe sobre la confianza del consumidor estadounidense avivó las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump.

El crudo ha perdido casi un 5% este mes debido a que las agresivas medidas de Trump en materia de comercio han aumentado la ansiedad de los inversionistas en un momento en que los operadores de petróleo ya estaban preocupados por el bajo consumo en China. Los problemas de suministro también han estado en primer plano, incluida la posibilidad de la reanudación de los flujos de importantes oleoductos desde la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, mientras EE.UU. presiona para que se reactive.

“Las acciones de Trump están perjudicando la confianza de los consumidores y las empresas, lo que, a su vez, debilitará el consumo real”, advierte Bjarne Schieldrop, analista jefe materias primas de SEB AB.

La incertidumbre sobre los aranceles ha deteriorado el alivio de las nuevas sanciones contra los flujos iraníes, así como las expectativas de que la OPEP+ vuelva a aplazar un plan para aumentar progresivamente la producción, cuyo inicio está previsto para abril.

“Los aranceles y contraaranceles tienen el potencial de pesar sobre la parte de la economía que depende en gran medida del petróleo, lo que crea incertidumbre sobre la demanda”, dijeron analistas de Morgan Stanley, incluidos Martijn Rats. “Esperamos que la OPEP extienda su cuota actual más allá de abril, manteniendo probablemente la producción prácticamente estable”.

