Luisa González no ha propuesto un impuesto a las familias que tengan más de dos hijos

Bogotá, 26 feb (EFE).- Es falso que la candidata correísta a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, haya propuesto cobrar un impuesto a todas las familias que deseen tener dos o más hijos en el país, aunque que así lo aseguran perfiles que difunden un fragmento alterado de una entrevista a la aspirante.

Usuarios en redes sociales como Facebook, X y YouTube comparten varias secuencias en las que se intercalan imágenes de González y videos de ciudadanos, con un extracto de una entrevista de la candidata en la que supuestamente promete gravar a las familias con más de dos hijos.

"Vamos a implementar un impuesto para todas las familias que deseen tener dos hijos o más. Estas familias deberán pagar un impuesto anual de un salario básico unificado, así como lo hacen en China", se le escucha decir a la aspirante en un fragmento de video de quince segundos de duración, en el que promete replicar el "modelo económico" del país asiático.

Los videos viralizados llevan una narración en segundo plano que comenta que esta medida imitaría a otras "de regímenes autoritarios".

HECHOS: El contenido que circula es una manipulación de un fragmento de una entrevista a González en el que se clonó su voz artificialmente, como lo confirma una búsqueda inversa de imágenes en internet que permiten encontrar la retransmisión auténtica. En esta, no se escucha a la aspirante correísta plantear en ningún momento un impuesto a las familias, una propuesta que tampoco figura en su programa político.

Para comenzar, una búsqueda en Google Lens conduce a una entrevista concedida por González en junio de 2024 a la emisora Radio Fantástica 94.3 FM.

Con ese material se puede comprobar que el fragmento que se manipuló en redes sociales se localiza entre el minuto 15:45 y 16:00 de la conversación.

Esto se evidencia al comparar los movimientos corporales de la candidata en ambas secuencias, la original y la falseada.

En el trozo recortado, González en realidad acusaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de "no cumplir" sus promesas de campaña y de "mentir" al no aumentar el presupuesto de salud.

"(...) Creo que vamos al sexto ministro de Salud ya. No hay medicinas en los hospitales, no hay mejora del equipamiento, no hay turnos. La gente hace cola en las calles, esperan los enfermos en las calles (...)", señaló González en ese momento.

Una revisión del resto de la entrevista corrobora que la aspirante correísta a la Presidencia de Ecuador nunca pronunció las palabras que se le achacan en línea.

Entretanto, una revisión del programa de gobierno de González demuestra que no ha planteado un gravamen para familias ni algo similar, así como tampoco propone copiar el modelo económico de China.

De hecho, los mensajes incurren en una imprecisión al sugerir que las autoridades chinas imponen un impuesto especial a las familias con más de dos hijos.

Hasta 2021, el gigante asiático aplicaba multas por superar este límite, pero ese año el país relajó sus políticas de natalidad, como ya informó EFE.

La campaña electoral de Ecuador 2025 ha estado marcada por el uso de inteligencia artificial para desinformar, desde la clonación de la imagen y voz de figuras políticas para atribuirles falsas propuestas, hasta la fabricación de emisiones de noticieros.

EFE Verifica ya ha desmentido en el pasado algunas publicaciones que utilizaban este método, como un falso proyecto de Luisa González de crear una tarjeta de ayudas sociales o una emisión ficticia de NTN24 que informaba de un pago millonario de Daniel Noboa para asistir a la investidura presidencial de Donald Trump.

En conclusión, es falso que la aspirante correísta a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, aparezca en un video anunciando que impondrá un impuesto sobre las familias con más de dos hijos. Se trata de un material manipulado en el que se le atribuye una propuesta inexistente en su plan de gobierno.EFE