Lolita Flores se emociona hasta las lágrimas al hablar de lo especial que es Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat ha sido elegido pregonero de la fiesta tradicional en honor de Santa Eulalia, copatrona de Barcelona. Y como no podía ser de otra manera en un homenaje tan especial a uno de los artistas más populares de nuestro país, ha estado arropado por su familia -entre ellos, su mujer Candela Tiffón, su hija Candela Serrat y su yerno Daniel Muriel-, y numerosos amigos y rostros conocidos, como Xavier Sardá, Enrique del Pozo, el Padre Apeles, Anna Tarrés, o Ares Teixidó.

También por Lolita Flores, que amiga del cantante de 'Mediterráneo' desde hace décadas, ha ejercido de maestra de ceremonias y no ha podido evitar emocionarse hasta las lágrimas al dedicar unas preciosas palabras a Serrat que reflejan lo especial de su amistad.

"No sé por dónde empezar ni por dónde terminar. Cuando yo conocí al señor Serrat tenía 12 años, 13, me fui a verlo al Palacio de la Música. Me pinté como una puerta, me sentaron en el palco con tu madre, y ese día descubrí no solamente su música, su aspecto que era guapísimo, sigue estando guapísimo, su manera de decir las cosas" ha comenzado, rememorando la primera vez que vio al catalán.

"Yo siempre he dicho que para mí es el poeta, uno de los poetas de este siglo, además de ser un sabio, por lo menos para mí. Con él compartí a partir de ese momento, por la amistad que tenía con mi padre, con mi madre, aunque mi madre nunca dijo su nombre bien, siempre le dijo José Manuel Serrat. Pero lo adoraba y así lo demostró el día de su homenaje, cuando Serrat le cantó 'Pena, penita, pena'. A partir de ese momento, como digo mi vida empezó a crecer y creció con las canciones, con los discos en catalán de Serrat" ha confesado, asegurando que llegó incluso a comprarse "un diccionario de catalán para descifrar qué era Conillet de Bellut, El Meucarré, Paraulas de amor".

Como ha confesado a los asistentes, "lo único que lo único que quería era estar con él y aprender de él. Con él aprendí a saber quién eran los buenos, los malos y los regulares en política. Con él aprendí las drogas que había que tocar y las que nunca había que tocar. Con él aprendí a saber hacer versos octosílabos y cuáles eran las palabras esdrújulas y las que no lo eran".

Y, muy emocionada, ha explicado que "con él aprendí a que tenía que tener cuidado de mi hermano el día que murió mi madre, porque fue la primera llamada que yo recibí sentada en la escalera. Me dijo, 'lo único que te digo es que tengas cuidado con él, porque no sé si él lo va a soportar'. Y así fue".

No solo eso, ya que como ha compartido, también fue gracias a Serrat al que comenzó a hacer teatro dejando la música a un lado: "Mi vida cambió, dejé de hacer canciones como las hacía él, porque me inspiraba en lo que él escribía para inspirarme yo misma y hacer, ha sido como mi muso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y empecé a hacer teatro gracias a Joan Manuel Serrat".

"Ahora sigo haciendo teatro y ya no canto. Primero porque ya no tengo muchas ganas. La voz me cambia porque soy fumadora. Según me dijeron el otro día en un análisis que me hicieron, padezco de tabaquismo. De algo hay que padecer. Y entonces no me apetece cantar. Llevo cantando 50 años y ya 16 años en el teatro. Voy a seguir haciendo teatro. No sé si volveré a cantar. No sé si me dará otra vez la ilusión por volver a subirme a un escenario. La industria musical me quitó las ganas, también tengo que decirlo" ha asegurado emocionada, afirmando que mientras le cerraban esta puerta en la cara, "la industria de la actuación, del teatro, de las series, de la televisión, me las abrió de par en par".

"Y yo lloro. Lloro porque te quiero, porque te adoro, porque me has enseñado a pisar fuerte en este mundo de la farándula. Porque me has enseñado, a través de tus canciones, a llorar y a reír. Porque me he enamorado contigo, de ti y de otros. Y porque para mí eres mi referente y eres ese hermano mayor que tengo aquí en Cataluña y que llevaré siempre en mi corazón. Gracias" ha concluido rota en lágrimas, arrancando el aplauso de todos los asistentes al homenaje.

Un emocionante homenaje de Lolita a su "hermano mayor" tras el que no ha querido pronunciarse sobre el complicado momento que atraviesa su examiga Isabel Pantoja, ni tampoco decir nada sobre el fichaje de su compañero en 'TardeAR' Álvaro Muñoz Escassi por 'Supervivientes'.