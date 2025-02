La ONU dice que hay "muchos desafíos" a la hora de entregar material en Gaza pese al alto el fuego

Naciones Unidas ha afirmado que existen "muchos desafíos" a la hora de enviar tiendas de campaña, casas rodantes y lonas impermeables a la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 19 de enero, después de que se confirmara la muerte de seis niños a causa de las bajas temperaturas en el enclave palestino, sumido en una profunda crisis humanitaria a causa de la ofensiva militar de Israel.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha indicado en rueda de prensa que "ha habido muchos desafíos a la hora de lograr la entrada de tiendas de campaña, casas rodantes y lonas impermeables", citando a miembros de las agencias humanitarias que trabajan en la Franja.

"Seguimos trabajando. Algunas están entrando, pero necesitamos más", ha destacado, al tiempo que ha apuntado a una mejora de la situación de la seguridad tras el alto el fuego, lo que se ve reflejado en la ausencia de informaciones sobre "anarquía a gran escala" o ataques contra camiones con ayuda.

"No hemos visto informes sobre una anarquía a gran escala. Si ha habido uno o dos incidentes, no he oído nada sobre ello. Nada lo suficientemente grande como para ser notificado ha sido enviado aquí", ha señalado Dujarric, quien ha aseverado que "obviamente es mucho más seguro y más fácil entregar ayuda" a raíz del alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El director general del Ministerio de Sanidad gazatí, Munir al Barash, afirmó el martes que ya a 15 los menores que han muerto por el frío desde que comenzó el invierno, al tiempo que acusó a Israel de incumplir los protocolos humanitarios a los que había accedido en el marco del alto el fuego, lamentando por ejemplo que no hayan entrado en la Franja suficientes equipos de calefacción, tiendas de campaña o suministros médicos.

En la misma línea, Hamás subrayó que "la muerte de seis recién nacidos en Gaza debido al frío y la falta de calefacción, así como el ingreso en estado crítico de varios niños, es resultado de las políticas criminales del gobierno fascista de ocupación y sus obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria y material para la construcción de refugios para más de dos millones de personas".

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en cerca de 48.350 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.