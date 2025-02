Jefferson Cepeda: "Quiero demostrar mi buen momento de forma"

Matosinhos (Portugal), 26 feb (EFE).- El ecuatoriano Jefferson Cepeda, actual campeón contrarreloj de su país, espera demostrar su gran momento de forma en O Gran Camiño 2025, donde aspira a suceder al danés Jonas Vingegaard, vencedor de las últimas dos ediciones.

"Este año no he tenido ningún contratiempo. Personalmente me estoy encontrando muy bien y quiero demostrar en esta carrera mi buen momento de forma", comentó el jefe de filas del Movistar Team en esta prueba.

Jefferson regresa a Galicia, donde el año pasado firmó un cuarto puesto en la clasificación general tras quedarse a tres segundos del colombiano Egan Bernal -tercero, tras Vingegaard (1º) y Lenny Martínez (2º)-, después de su séptimo puesto en la Volta a la Comunitat Valenciana.

"Traemos un equipo bastante completo y personalmente vengo muy animado, con muchas ganas de hacerlo bien en esta carrera. Creo que la contrarreloj y la penúltima etapa pueden ser decisivas", dijo el ecuatoriano tras la primera etapa que ganó el danés Magnus Cort Nielsen.

El corredor de Sucumbíos, de 28 años, que fichó esta temporada por el Movistar Team, cuenta en su palmarés con una medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Sudamericanos de 2018 (Bolivia).

Este año ganó el Campeonato de Ecuador contrarreloj, pero anteriormente había encadenado dos subcampeonatos (2023 y 2024) y también un segundo lugar (2023) y un tercero (2024) en la competición de ruta. EFE

dmg/cmm