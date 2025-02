El ultra Calin Georgescu, candidato a la presidencia rumana, llevado a la Fiscalía

Bucarest, 26 feb (EFE).- El ultranacionalista Călin Georgescu, candidato que ganó por sorpresa la primera y anulada vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía en 2024, ha sido interceptado este miércoles en Bucarest por la Policía y llevado, por orden judicial, a la Fiscalía General que investiga posibles irregularidades del proceso electoral.

Mientras que a su llegada a la sede de la Fiscalía, Georgescu declinó responder a las preguntas de los periodistas, su equipo informó en las redes sociales de la acción policial, destacando que se produjo justo cuando el excandidato - que podría presentarse nuevamente en las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo en sustitución de las anuladas- tenía previsto presentar su nueva candidatura a la jefatura del Estado.

"Georgescu iba a presentar su nueva candidatura a la presidencia (...) ¡Hace unos 30 minutos el sistema lo detuvo en el tráfico y fue detenido para ser interrogado en la Fiscalía General de la Nación! ¿Dónde está la democracia, dónde están los socios que deben defender la democracia?", señala el equipo de Georgescu en Facebook.

El diario Digi24 afirma, citando fuentes anónimas, que Georgescu está siendo interrogado como sospechoso en el marco de la amplia investigación sobre presuntas irregularidades de su candidatura.

Unas horas antes, la Fiscalía había informado, en un comunicado publicado en su web, que esta mañana se realizaron 47 registros de domicilios en los distritos de Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov y Cluj.

"En el marco de estas actividades fueron objeto de persecución 27 personas naturales y 4 oficinas pertenecientes a personas jurídicas" por sospechas de diversos delitos, entre ellos "acciones contra el orden constitucional", "instigación pública", 'iniciar o constituir una organización de carácter fascista, racista o xenófobo" o "declaraciones falsas sobre fuentes de financiación de la campaña electoral", precisa la Fiscalía en la nota.

Los medios locales afirman que las personas investigadas pertenecen al círculo de Georgescu, quien evidentemente se refirió a las acciones ordenadas por la Fiscalía en un breve comunicado en el que habla de un sistema "comunista", al que acusa de intentar "inventar pruebas para justificar el robo de las elecciones".

"¡El sistema comunista-bolchevique continúa con sus atroces abusos! Hoy, a las 6 de la mañana, han vuelto a hacer redadas en decenas de lugares, allanando decenas de familias (...) Intentan inventar pruebas para justificar el robo de las elecciones y hacer todo lo posible para bloquear una nueva candidatura presidencial mía", escribió el controvertido candidato en Facebook.

Tras conocerse su detención, el líder del ultranacionalista partido AUR; George Simion, se trasladó junto a otros diputados correligionarios a la sede de la Fiscalía para manifestar su apoyo a Georgescu.

"Impedir al señor Georgescu presentar su candidatura no es normal. Es un abuso del estado totalitario. Estamos aquí con todos los parlamentarios de la AUR, venimos a supervisar y observar que no se viole ninguna ley y que no se detenga y luego se arreste a ningún hombre inocente”, dijo Simion a la prensa delante de la Fiscalía. EFE