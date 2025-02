El Movimiento al Socialismo de Bolivia apuesta por Luis Arce como su candidato para las elecciones de agosto

El Movimiento al Socialismo de Bolivia ha optado por apoyar al actual presidente del país, Luis Arce, como su candidato definitivo para las elecciones generales previstas para el próximo mes de agosto, en las que los bolivianos tendrán que elegir a los nuevos presidente y vicepresidente, así como a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado.

"El nombre del candidato presidencial es Luis Arce Catacora, que se va a sacramentar", ha dicho Miguel Delgadillo, presidente de la Dirección Regional Urbana del MAS-IPSP en Santa Cruz. Así, ha detallado que el binomio será definido a finales de marzo y se proclamará oficialmente el 11 de abril.

En este sentido, ha explicado que el candidato a la Vicepresidencia será definido después de Carnavales. El nombre de Arce ya resonaba como el favorito desde hacía semanas, si bien la formación no definió del todo la candidatura durante el comité extraordinario celebrado el pasado 21 de febrero.

Posteriormente, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, adelantó que Arce sería el candidato oficialista. "Estamos a la espera de que pasen las fiestas de carnavales para elegir a su 'número dos'", ha matizado Delgadillo, que ha puntualizado que la decisión recaerá en las bases del MAS.

Así, el MAS ha ratificado su respaldo a Arce en un momento de creciente disputa interna frente al ala favorable al expresidente Evo morales, que anunció la semana pasada que se presentaría por el Frente para la Victoria (FPV) a pesar de que una facción del MAS apoyaba su candidatura frente a la de Arce.

Con este acuerdo, el expresidente ha dado un portazo definitivo al MAS, el partido que lideró durante casi tres décadas y que le aupó a la Presidencia de Bolivia entre 2006 y 2019. Morales ha seguido adelante con la idea de presentarse a las elecciones a pesar de estar inhabilitado por el Tribunal Constitucional, que establece que un candidato solo puede ser reelegido una vez.

Asimismo, Arce sigue distanciándose de la figura de su predecesor y ha recalcado que ya no es "ni su compañero ni su hermano". "La gente que pacta con la derecha no puede ser nuestra compañera. Gente que estuvo intentando afectar a la gestión por intereses personales ya no puede ser considerada hermana", ha dicho.