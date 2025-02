El desgarrador mensaje de Jessica Bueno tras su ruptura con Luitingo

Después de un año de intensa relación en la que parecían la viva imagen de la felicidad, Jessica Bueno y Luitingo han roto. A raíz de los rumores de crisis surgidos este fin de semana, la pareja anunciaba su ruptura con un comunicado idéntico publicado en sus redes sociales en el que, sin entrar en detalles, explicaban que habían decidido tomar caminos separados: "Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo. A veces tenemos que tomar decisiones, aunque nos destroce el corazón y ser capaces de pensar en lo que es más sano para ambos" compartían con sus seguidores.

Abatidos, y sin poder ocultar lo mal que lo están pasando tras su separación, reaparecían la modelo y el músico ante las cámaras de Europa Press intentando continuar con su vida tras su doloroso adiós. Y mientras Jessica se lamentaba de que "a lo mejor en otra vida hubiese sido posible", Luitingo ha reaccionado a los mensajes que le culpan a él de su ruptura revelando que ha sido una decisión mutua y recordando que fue él quién dejó todo para irse a Bilbao con la andaluza y sus tres hijos. "Tengo el corazón roto" ha confesado, respondiendo con una sonrisa triste a la pregunta de si sigue enamorado de la ex de Kiko Rivera.

Ahora es Jessica la que ha vuelto a pronunciarse sobre su ruptura; y lo ha hecho compartiendo con sus seguidores una carta abierta en la que ha confesado lo destrozada que está, desatando la preocupación por lo desgarrador de su mensaje.

"Que alguien me cambie la cabeza y el corazón por otros que no sean los míos. Por qué Dios me hizo vivir todo si no era, por qué llenar tanto de amor mi corazón si llegaría el fin, para qué me ilusionaste si era imposible" se pregunta, haciendo referencia a que el cantante le hizo recuperar la ilusión tras su dramática separación de Jota Peleteiro y le hizo volver a confiar en el amor, creyendo que esta vez sería definitivo.

"A Dios le pido: Déjame sola ya de una vez que no me quedan trozos en mi corazón para reponerlos otra vez" ha sentenciado dirigiéndose a Dios, confesando que tiene el corazón roto y ya no tiene fuerzas para volver a reconstruirlo tras el fin de su historia de amor con Luitingo.