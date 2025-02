El 92 % de los universitarios en el R.Unido usan IA, según estudio

Londres, 26 feb (EFE).- Las universidades británicas han recibido la advertencia de que deben poner a prueba los trabajos de los alumnos después de que una investigación revelase que casi todos los universitarios recurren a la inteligencia artificial (IA) para sus estudios, según un análisis divulgado este miércoles.

A partir de una encuesta entre mil estudiantes, tanto británicos como de otros países, se observó que hubo un "aumento explosivo" en el uso de herramientas de genIA -un tipo de IA capaz de generar texto o imágenes- en los últimos doce meses.

El 88 % de los encuestados admitió usar herramientas como ChatGPT para sus evaluaciones, frente al 53% el año anterior, pero la proporción de los que usan alguna herramienta de IA fue del 92 % en los últimos 12 meses frente al 66 % el año anterior, según un informe del Instituto de Política de Educación Superior y Kortext, un proveedor de textos digitales, al que tuvo acceso el 'Guardian'.

El autor del informe, Josh Freeman, dijo que cambios tan dramáticos en el comportamiento en solo 12 meses es inaudito.

"Las universidades deberían tomar nota: la IA generativa llegó para quedarse", señaló.

"Todas las evaluaciones deben revisarse para ver si se pueden completar fácilmente utilizando IA. Eso requerirá iniciativas audaces de capacitación para el personal sobre el poder y el potencial de la IA generativa", añadió.

Los universitarios, según el estudio, admiten que usan genIA para explicar conceptos, resumir artículos y sugerir ideas de investigación, pero casi uno de cada cinco (18%) admitió incluir texto generado por IA directamente en su trabajo.

"Cuando se les pregunta por qué usan IA, los estudiantes dicen que les ahorra tiempo y mejora la calidad de su trabajo", añade el documento.

Un estudiante afirmó que disfruta trabajando con IA porque "me hace la vida más fácil a la hora de hacer las tareas; sin embargo, me da miedo que me pillen". EFE