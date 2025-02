Alcalde de Salamanca afirma que el centro de migrantes está paralizado por la "insuficiente" declaración responsable

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha informado de que las obras para la instalación de un centro de acogida de migrantes en la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio Puente de Ladrillo, están paralizadas al haberse considerado "insuficiente" la declaración responsable presentada.

"Se presentó una declaración responsable que era insuficiente y por lo tanto se ha requerido la presentación de esa documentación", ha explicado el primer edil, en declaraciones recogidas por Europa Press en una atención a medios este miércoles, sobre este escrito en el que el interesado debe manifestar que la actuación urbanística que pretende realizar cumple con los requisitos exigidos.

El mencionado centro de acogida de migrantes que el Gobierno prevé instalar en la residencia San Juan de Sahagún tiene que cumplir con una orden de la Junta de Castilla y León, publicada en noviembre de 2024 el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl), que limita a 120 las plazas por centro, tal y como recordó la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, al Gobierno hace unas semanas.

En este sentido, el alcalde de Salamanca ha precisado que en la mencionada declaración responsable se habla "claramente" de un centro para alojar migrantes y se da la cifra de 448 personas, además de que se señala a la "la posibilidad de incrementar el número si fuera necesario".

Asimismo, García Carbayo ha advertido de que no entiende que el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, haya indicado que el centro aún "no tiene un uso definido". "No es cierto que no estaba decidido el destino del centro porque ahí están los papeles, en los que está escrito el destino y el uso. En todo caso, pueden haber cambiado de idea, pero que no lo tuvieran decidido, eso es totalmente falso", ha sentenciado.